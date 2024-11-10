الاحتلال يعتقل شقيقين من نحالين غرب بيت لحم
التاريخ
11/10/2024 2:08:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN - اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاحد، شقيقين من بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، يزن عبد جميل شكارنة (260عاما)، وخطاب (22 عاما)، بعد داهمت منزل ذويهما وفتشته.
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