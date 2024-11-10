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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

11/10/2024 2:08:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من:
خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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