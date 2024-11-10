شركة GWM تطلق استراتيجية "الرعاية المنزلية" في معرض جدة للسيارات

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- EmailWire)
Baoding, China – (ARAB NEWSWIRE)في نوفمبر بمدينة جدة، أطلقت شركة GWM، العلامة التجارية الرائدة في صناعة السيارات الصينية، استراتيجية "الرعاية المنزلية" وذلك خلال عرضها لطرازي TANK 700 و H9 من الجيل الثاني المزودين بتقنيات القيادة على الطرق الوعرة في معرض جدة للسيارات، بهدف تعزيز توسعها العالمي وتحقيق توسعها البيئي في المنطقة.
قام باركر شي، رئيس GWM الدولية، بالكشف عن استراتيجية "الرعاية المنزلية". حيث يرمز "المنزل" إلى التزام GWM بجعل منطقة الشرق الأوسط جزءاً من العائلة العالمية الموسعة للعلامة التجارية، بينما يمثل "الرعاية" وعد GWM بتقديم خدمة ومنتجات عالية الجودة.
أطلقت شركة GWM استراتيجية "الرعاية المنزلية"
يرمز اسم "HOME" إلى روح GWM في التوسع والتجذر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحمل كل حرف معنى خاصاً. الحرف "H" يرمز إلى "القلب" ويعبر عن التزام الشركة. الحرف "O" يرمز إلى الجودة الفائقة للمنتجات. الحرف "M" يعبر عن "التنوع"، مما يعكس جهود الشركة في توفير مجموعة شاملة من المركبات التي تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة عبر جميع فئات وأنواع وقود السيارات ومستوياتها. أما الحرف "E" فيرمز إلى التمتع بتجربة القيادة.
وباعتبارهما من الطرازات الرائدة لشركة GWM، فقد حققت سيارات TANK 700 و HAVAL H9 اهتماماً واسعاً على المستوى العالمي منذ إطلاقهما لأول مرة في الصين. وفي معرض جدة للسيارات، تم عرض هذين الطرازين المتقدمين بتقنيات القيادة على الطرق الوعرة، مثل تقنية Hi4-T، بفضل النظام الهجين الرائد الذي يتميز بمحرك 3.0T V6 ونظام نقل حركة كهربائي 9HAT. يمكن لـ TANK 700 توليد قوة تصل إلى 385 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن.متر، مما يمنحها قوة خارقة تجعلها أشبه بملك الوحوش.
يقدم الجيل الثاني من GWM HAVAL H9 سيناريوً مميزاً للمستخدمين من العائلات. يتميز هذا الطراز بتجهيزه بمحرك بنزين 2.0T ونظام نقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات (8AT)، إلى جانب نظام دفع رباعي ذكي (TOD) وقفل ميكانيكي، مما يتيح الانتقال السلس لعزم الدوران من 0% إلى 100%. يأتي الجيل الجديد من HAVAL H9 بهيكل متين للغاية يتكون بنسبة 99% من الفولاذ عالي القوة، مما يجعل المركبة أكثر موثوقية وأماناً. إن قائمة الميزات الأمنية الطويلة تجعلها خياراً مثالياً لحماية العائلات التي تعشق الأنشطة الخارجية.
ومع استمرار GWM في توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، تظل ملتزمة برسالتها "مع الشرق الأوسط، من أجل الشرق الأوسط". من خلال منتجاتها المبتكرة، وتفانيها في تقديم الخدمات، والتزامها بتوفير تجربة قيادة ممتعة، أصبحت GWM في موقع يؤهلها لتصبح رائدة في سوق السيارات في الشرق الأوسط كعلامة تجارية عالمية رائدة. من خلال بناء علاقات قوية مع المستخدمين والشركاء والمجتمعات، لا تقتصر GWM على بناء علامة تجارية فحسب، بل تبني مجتمعاً يتمتع بالمزيد من التقنية، المزيد من الأناقة، المزيد من التجارب والمزيد من الحب لـ 14 مليون مستخدم حول العالم، مع أجيال قادمة تستفيد من هذه الابتكارات.
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