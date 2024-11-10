موشنجيت™ دبي يستعد لإبهار ضيوفه بفعاليات وأنشطة غامرة خلال فعاليات "تحدي دبي للياقة"

(MENAFN
Editorial) الإمارات العربية المتحدة، 7 نوفمبر 4202: أعلن موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، عن مشاركته في النسخة الثامنة من فعاليات تحدي دبي للياقة، إذ سينظم مجموعةً من الأنشطة والفعاليات الرياضية المرحة التي تركز على تعزيز الصحة العامة واللياقة للجميع ضمن أجواءٍ فريدة تشمل أداء الأطفال لرقصاتهم الفريدة مع السنافر وحتى منافسات فرق الشركات التي ستخوص العديد من التحديات الشيقة، إلى جانب 29 من ألعاب الركوب الحماسية التي يزخر بها المتنزه ليوفر للضيوف تجارب استثنائية.
ويمكن لطلبة المدارس من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في برنامج Move with MOTIONGATE™ المتكامل الذي يتيح للطلبة بمختلف قدراتهم، تعلم أساسيات اللياقة البدنية وتمارين الاستطالة بمشاركة شخصيات السنافر، إذ يهدف البرنامج إلى تحويل هذه الأنشطة البدنية إلى مغامرة حافلة بالمتعة والمرح لجميع الأطفال من خلال عرض مقاطع مصورة تظهر فيها شخصياتهم المحببة لتشجيعهم على تبني أنماط حياة تركز على النشاط والصحة بغض النظر عن مستوى مهاراتهم أو قدراتهم.
وسيكون على الأطفال تقليد الحركات التي تؤديها شخصيات بابا سنفور وسنفورة وسنفور المغرور وسنفور المفكر والمشاركة في هذه الفقرات التي ستتضمن أنشطة الاستطالة والقفز والرقص المرحة، إلى جانب تمارين القفز الحركية والضغط والقرفصاء، والتي تشجع الأطفال على تبني نمط حياة صحي. كما أن برنامج Move with MOTIONGATE™ المُصوّر متاحٌ الآن لإلهام الطلبة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيكون على فرق الشركات والمؤسسات خوض التحدي المتمثل في Battle of the HR يوم الرابع عشر من نوفمبر الجاري، حيث ستتنافس 25 شركةً في سباقٍ حماسي بالمتنزه لمدة ساعتين، متضمناً العديد من الأنشطة الحركية والتحديات والألغاز ومغامرات الكشف عن العناصر المخفية في المناطق الداخلية والخارجية للمتنزه. وستحصل الفرق الثلاثة الأولى على جوائز قيمة، فيما سيحصل الفريق البطل على باقة فعالية الشركات الخاصة بمتنزه موشنجيت™ دبي، لتتيح لهم الوجهة المزيد من التجارب الترفيهية التي تبقى خالدة في الذاكرة.
وسيتعين على فرق الشركات التسجيل للمشاركة في هذه الفعالية عبر هذا الرابط المخصص للتسجيل. كما ستحصل الفرق الثلاثة الأولى على كؤوس وتذاكر لدخول المتنزه وفعالية تكريم خاصة لتحقيقهم لقب بطولة Battle of the HR.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني لمتنزه موشنجيت™ دبي أو الاتصال على الرقم 800-AMAZING (2629464).
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