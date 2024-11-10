تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال للمرأة السعودية 2023/ 2024 يبرز التقدم المحرز في المملكة

(MENAFN
- Golin Mena) • رائدات الأعمال السعوديات يدعمن المشهد التجاري في المملكة بفضل زيادة أعدادهن في مختلف القطاعات
• ثماني سنوات من البيانات تكشف عن زيادة بنسبة 30% في نوايا ريادة الأعمال لدى النساء في المملكة
[الرياض - المملكة العربية السعودية، 07 نوفمبر 2024] - في إطار "ملتقى بيبان 24" الذي أقيم تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وبالشراكة مع شركة "بابسون غلوبال" التعليمية عن إصدار النسخة الثالثة من تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال للمرأة السعودية". ويؤكد هذا التقرير الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، على الدور المحوري للمرأة السعودية في ريادة الأعمال، بالتوازي مع مواصلة المملكة جهودها لتأسيس منظومة أعمال قادرة على التوافق مع المعايير الدولية، وتمكين رواد الأعمال المحليين والدوليين.
ثماني سنوات من البيانات تعكس نمو نوايا ريادة الأعمال لدى النساء
يكشف تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال للمرأة السعودية 2023/ 2024"، والذي يعتمد على ثماني سنوات من البيانات، أن ما يقرب من نصف النساء السعوديات يُعبّرن عن نواياهن لتأسيس أعمال تجارية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، أي بزيادة قدرها 30% عن السنوات السابقة. ويعكس هذا الارتفاع نجاح جهود المملكة في توفير بيئة شاملة تساعد النساء على الازدهار في جميع مراحل تطوير الأعمال، والإسهام بشكل إيجابي في المجتمع عبر جميع الفئات العمرية ومستويات التعليم وشرائح الدخل.
التأثير المجتمعي والابتكار في المقدمة
أبرز التقرير تأثير رائدات الأعمال في القطاع الاستهلاكي ومجالات أخرى، ويظهر التزامًا قويًا من جانبهن إزاء دعم القيمة المجتمعية من خلال مشاريعهن، حيث إن ما يزيد على 75% من رائدات الأعمال يقمن بتنفيذ استراتيجيات لزيادة التأثير الاجتماعي والحد من التأثير البيئي. وسلّط التقرير الضوء أيضاً على أهمية الحدث في تعزيز الروابط العالمية، والتشجيع على إقامة المشاريع الجديدة، تماشياً مع المستهدفات الواردة في "رؤية السعودية 2030".
توفير شبكة من الفرص
تستفيد رائدات الأعمال السعوديات من الدعم الذي تقدمه الشبكات الشخصية والمهنية القوية، حيث ترتبط 86% من النساء بعلاقات شخصية مع رائدات أعمال أخريات. وتقدم نسبة كبيرة من المستثمرات الدعم لأسرهن وصديقاتهن المقربات، لمساعدتهن في إطلاق المشاريع الجديدة. ويعمل هذا التوجه على دفع النمو الاقتصادي ومرونة المجتمع والاعتماد على الذات، لاسيما وأن الدعم المقدم من المستثمرات للنساء الأخريات يعزز الأفق التجاري في المملكة.
وقال البروفيسور زيجر ديجريف، عميد كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: "يزخر مشهد ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية بمساهمات النساء اللواتي يواصلن القيام بأدوارهن في التوسع في جميع مجالات الأعمال. ويُظهر تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال للمرأة السعودية" التزام المملكة بتعزيز الابتكار والشمول، ونعرب من جانبنا عن فخرنا بالمساهمة في هذا التقدم الحيوي".
ويؤكد تقرير "المرصد العالمي لريادة الأعمال للمرأة السعودية" 2023/ 2024 الذي تم إطلاقه ضمن شراكة استراتيجية تجمع بين "منشآت" و "بابسون غلوبال" وكلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، الدور الذي يقوم به "ملتقى بيبان 24"، باعتباره منصة عالمية لتسليط الضوء على منظومة ريادة الأعمال الحيوية في المملكة، وتعزيز مكانتها كبوابة للفرص لرواد الأعمال حول العالم.
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