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الخارجية القطرية: وساطة الهدنة في غزة معلقة..وتستأنف عند توافر الجدية

11/9/2024 11:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت إن التقارير المتداولة بانسحاب دولة قطر من الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ليست دقيقة لكنها أضافت أن الدوحة أخطرت الأطراف قبل 10 أيام بأنها ستعلق جهودها للوساطة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي إذ لم يجر التوصل لاتفاق في تلك الجولة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن قطر ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء "عند توافر الجدية اللازمة" لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.
وتابع أن دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الأسرى مشددا على أن قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها.
وتابع "شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".
وجدد المتحدث باسم الخارجية القطرية التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيله حقوقه كافة وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر.
كما نبه إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة مؤكدا أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا الى تبادل الاسرى من النساء والاطفال في نوفمبر العام الماضي.
وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية في هذا السياق على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. (النهاية)

س س س / ه س ص



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