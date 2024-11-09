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الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يبتعد في الصدارة بعد فوز على سانت باولي

11/9/2024 11:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 9 - 11 (كونا) -- ابتعد صاحب الأرقام القياسية (بايرن ميونيخ) في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه (لايبزيغ) بعد تحقيق فوز على مضيفه (سانت باولي) بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة ال10.
وجاء الهدف الوحيد للمباراة عبر النجم جمال موسيالا في الدقيقة ال22. وبهذا الفوز يرفع الفريق البافاري رصيده إلى 26 نقاط.
أما حامل اللقب (باير ليفركوزن) فقد سقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه (بوخوم) متذيل لائحة الترتيب العام.
ومني (بوروسيا دورتموند) بخسارته الاولى بعد فوزين في الدوري ثلاث أهداف لهدف أمام (ماينتس) بينما ربح (بريمن) على (كيل) بهدفين لهدف.
وفي هذه الأثناء يلعب (لابزيغ) مع (مونشنغلادباخ).
وكانت المرحلة العاشرة قد انطلقت أمس بتعادل سلبي بين (أنيون برلين) و(فرايبورغ).
وتختتم المرحلة غدا الأحد بثلاث مباريات حيث يلعب (آوغسبورغ) مع (هوفنهايم) و(شتوتغارت) مع (آينتراخت فرانكفورت) و(هايدنهايم) مع (فولفسبورغ). (النهاية)

ع ن ج



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