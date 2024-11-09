الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يبتعد في الصدارة بعد فوز على سانت باولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 9 - 11 (كونا) -- ابتعد صاحب الأرقام القياسية (بايرن ميونيخ) في صدارة الدوري
الألماني لكرة القدم
بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه (لايبزيغ) بعد تحقيق فوز على مضيفه (سانت باولي) بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة ال10.
وجاء الهدف الوحيد للمباراة عبر النجم جمال موسيالا في الدقيقة ال22. وبهذا الفوز يرفع الفريق البافاري رصيده إلى 26 نقاط.
أما حامل اللقب (باير ليفركوزن) فقد سقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه (بوخوم) متذيل لائحة الترتيب العام.
ومني (بوروسيا دورتموند) بخسارته الاولى بعد فوزين في الدوري ثلاث أهداف لهدف أمام (ماينتس) بينما ربح (بريمن) على (كيل) بهدفين لهدف.
وفي هذه الأثناء يلعب (لابزيغ) مع (مونشنغلادباخ).
وكانت المرحلة العاشرة قد انطلقت أمس بتعادل سلبي بين (أنيون برلين) و(فرايبورغ).
وتختتم المرحلة غدا الأحد بثلاث مباريات حيث يلعب (آوغسبورغ) مع (هوفنهايم) و(شتوتغارت) مع (آينتراخت فرانكفورت) و(هايدنهايم) مع (فولفسبورغ). (النهاية)
ع ن ج
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