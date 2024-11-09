الدوري الإنجليزي: هزيمة ثانية لمانشستر سيتي امام برايتون بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 9 - 11 (كون) -- تعرض فريق (مانشستر سيتي) لهزيمتيه الثانية على التوالي وهذه المرة على يد مضيفه (برايتون) بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الجولة ال11 من الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
والذي جمعهما اليوم السبت.
وكان التقدم من نصيب الضيوف بهدف المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند في الدقيقة ال23 لينتهي الشوط الاول بهدف دون رد.
وظلت النتيجة على حالها إلى غاية الدقيقة 78 عندما ادرك اصحاب الارض التعادل عبر المهاجم البرازيلي جواو بيدرو ليعقبه بعد خمس دقائق هدف زميله الدنماركي ماثيو أورايلي ومعه ثلاث نقاط ثمينة.
وتجمد رصيد (السيتي) بهذه الهزيمة عند النقطة ال23 في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر (ليفربول) الذي امامه فرصة تعزيز صدارته في لقائه ضد ضيفه (استون فيلا) في وقت لاحق اليوم.
في المقابل يحتل (برايتون) المركز الرابع مؤقتا بمجموع 19 نقطة. (النهاية)
م ر ن
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