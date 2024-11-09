شهيدان وجريح من تحالف دعم الشرعية باعتداء غادر في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 9 - 11 (كونا) -- قال المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي اليوم السبت إن ضابطا وضابط صف قد استشهدا بينما أصيب ضابط آخر بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان وقع داخل معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضر موت في اليمن.
وأوضح المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاعتداء الغادر وقع مساء أمس الجمعة في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب
والتهريب بمدينة سيئون والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية. وأضاف أن الاعتداء نفذه أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية مشددا على أن هذا الشخص "لا يمثل الشرفاء من منتسبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق".
وأفاد بوصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى المملكة بعد إخلاءهم من اليمن مشيرا إلى أن القوات المشتركة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.
وأعرب العميد المالكي عن تقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الشهيدين سائلا المولى أن يتقبلهما من الشهداء وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل. (النهاية) خ ن ش / ه س ص
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