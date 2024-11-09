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شهيدان وجريح من تحالف دعم الشرعية باعتداء غادر في اليمن

11/9/2024 11:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 11 (كونا) -- قال المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي اليوم السبت إن ضابطا وضابط صف قد استشهدا بينما أصيب ضابط آخر بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان وقع داخل معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضر موت في اليمن.
وأوضح المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاعتداء الغادر وقع مساء أمس الجمعة في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة سيئون والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية. وأضاف أن الاعتداء نفذه أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية مشددا على أن هذا الشخص "لا يمثل الشرفاء من منتسبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق".
وأفاد بوصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى المملكة بعد إخلاءهم من اليمن مشيرا إلى أن القوات المشتركة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.
وأعرب العميد المالكي عن تقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الشهيدين سائلا المولى أن يتقبلهما من الشهداء وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل. (النهاية) خ ن ش / ه س ص

MENAFN09112024000071011013ID1108868963

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