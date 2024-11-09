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الحكومة اليمنية تستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي الغادر على معسكر تحالف دعم الشرعية

11/9/2024 11:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 9 - 11 (كونا) -- أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات اليوم السبت الاعتداء الإرهابي الغادر والجبان الذي وقع داخل معسكر تحالف دعم الشرعية في مدينة سيئون بحضرموت ما أدى لاستشهاد ضابطين من التحالف وإصابة ثالث بجروح.
وقال وزير الإعلام اليمني في بيان له إن هذا العمل الإجرامي الغادر تقف خلفه قوى "الإرهاب" والظلام والتخلف في محاولة بائسة لخلط الأوراق وشق الصف مضيفا بأن هذا العمل "لا يمثل الشعب اليمني ولا يعبر عن مواقفه وما يحمله من مشاعر الود والامتنان لأهله وأشقائه في السعودية".
وأكد أن الدولة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العمل الفردي الخبيث الذي لا يخدم إلا أعداء اليمن والمتربصين بأمنه واستقراره وعلاقاته بأشقائه وجيرانه في السعودية وستعمل على ملاحقة الجاني وكشف ملابسات الجريمة النكراء وكل من يقف خلفها وتقديم المتورطين للمحاسبة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
وأشار إلى أن "أبطال تحالف دعم الشرعية لم يتوانوا منذ انطلاق عمليات "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" عن تقديم أرواحهم لحماية المدنيين وتأمين حياة الأبرياء في اليمن ونصر الشعب اليمني في مختلف المجالات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
وأعرب عن تعازي الحكومة اليمنية لقيادة وحكومة وشعب السعودية وقائد القوات المشتركة للتحالف وأسر وأهالي الضحايا ورفاقهم مثمنا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة التي ستظل محفورة في وجدان اليمنيين.
وقبل قليل أفاد المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي بأن ضابطا وضابط صف قد استشهدا بينما أصيب ضابط آخر بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان وقع مساء أمس الجمعة داخل معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضر موت في اليمن.
وأوضح المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاعتداء الغادر وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة سيئون والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية.
وأضاف أن الاعتداء نفذه أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية مشددا على أن هذا الشخص "لا يمثل الشرفاء من منتسبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق". (النهاية) س ن ص / ه س ص

MENAFN09112024000071011013ID1108868962

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