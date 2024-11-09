الحكومة اليمنية تستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي الغادر على معسكر تحالف دعم الشرعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 9 - 11 (كونا) -- أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات اليوم السبت الاعتداء الإرهابي الغادر والجبان الذي وقع داخل معسكر تحالف دعم الشرعية في مدينة سيئون بحضرموت ما أدى لاستشهاد ضابطين من التحالف وإصابة ثالث بجروح.
وقال وزير
الإعلام اليمني في بيان له إن هذا العمل الإجرامي الغادر تقف خلفه قوى "الإرهاب" والظلام والتخلف في محاولة بائسة لخلط الأوراق وشق الصف مضيفا بأن هذا العمل "لا يمثل الشعب اليمني ولا يعبر عن مواقفه وما يحمله من مشاعر الود والامتنان لأهله وأشقائه في السعودية".
وأكد أن الدولة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العمل الفردي الخبيث الذي لا يخدم إلا أعداء اليمن والمتربصين بأمنه واستقراره وعلاقاته بأشقائه وجيرانه في السعودية وستعمل على ملاحقة الجاني وكشف ملابسات الجريمة النكراء وكل من يقف خلفها وتقديم المتورطين للمحاسبة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
وأشار إلى أن "أبطال تحالف دعم الشرعية لم يتوانوا منذ انطلاق عمليات "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" عن تقديم أرواحهم لحماية المدنيين وتأمين حياة الأبرياء في اليمن ونصر الشعب اليمني في مختلف المجالات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
وأعرب عن تعازي الحكومة اليمنية لقيادة وحكومة وشعب السعودية وقائد القوات المشتركة للتحالف وأسر وأهالي الضحايا ورفاقهم مثمنا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة التي ستظل محفورة في وجدان اليمنيين.
وقبل قليل أفاد المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي بأن ضابطا وضابط صف قد استشهدا بينما أصيب ضابط آخر بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان وقع مساء أمس الجمعة داخل معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضر موت في اليمن.
وأوضح المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاعتداء الغادر وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة سيئون والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية.
وأضاف أن الاعتداء نفذه أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية مشددا على أن هذا الشخص "لا يمثل الشرفاء من منتسبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق". (النهاية) س ن ص / ه س ص
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