غارات إسرائيلية ليلية على لبنان تودي بحياة 33 شخصا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 9 - 11 (كونا) -- قضى 33 شخصا وأصيب 38 آخرون بجروح في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم السبت على بلدات بمنطقة "بعلبك - الهرمل" في شرق وجنوب لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان إن الحصيلة الاولية للغارات على منطقة بعلبك - الهرمل سجلت مقتل 20 شخصا وإصابة 14 اخرين بجروح.
وأشار المركز في بيان له إلى أن ثمانية أشخاص قضوا وأصيب 12 آخرون بجروح بغارات على دير قانون راس العين في منطقة صور استهدفت نقاط تجمع لمسعفين.
وذكرت في بيان ثالث أن الحصيلة الأولية لغارة الاحتلال على بلدة حناوية في منطقة صور أودت بحياة خمسة أشخاص.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة ان غارة للاحتلال على حي الميدان في منطقة النبطية أدت إلى إصابة 12 شخصا بجروح.
ويشهد لبنان منذ الـ 23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية) أ ي ب / ه س ص
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