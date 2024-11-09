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غارات إسرائيلية ليلية على لبنان تودي بحياة 33 شخصا

11/9/2024 11:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 11 (كونا) -- قضى 33 شخصا وأصيب 38 آخرون بجروح في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم السبت على بلدات بمنطقة "بعلبك - الهرمل" في شرق وجنوب لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان إن الحصيلة الاولية للغارات على منطقة بعلبك - الهرمل سجلت مقتل 20 شخصا وإصابة 14 اخرين بجروح.
وأشار المركز في بيان له إلى أن ثمانية أشخاص قضوا وأصيب 12 آخرون بجروح بغارات على دير قانون راس العين في منطقة صور استهدفت نقاط تجمع لمسعفين.
وذكرت في بيان ثالث أن الحصيلة الأولية لغارة الاحتلال على بلدة حناوية في منطقة صور أودت بحياة خمسة أشخاص.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة ان غارة للاحتلال على حي الميدان في منطقة النبطية أدت إلى إصابة 12 شخصا بجروح.
ويشهد لبنان منذ الـ 23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية) أ ي ب / ه س ص

MENAFN09112024000071011013ID1108868961

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