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اختتام ملتقى بيبان 24 في السعودية باتفاقيات ومبادرات تتجاوز 42ر9 مليارات دولار

11/9/2024 11:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 11 (كونا) -- اختتم ملتقى "بيبا 24" الذي نظمته الهيئة السعودية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على مدى خمسة أيام باتفاقيات وإطلاق مبادرات تجاوزت قيمتها 4ر35 مليار ريال سعودي (42ر9 مليارات دولار) بمشاركة أكثر من 182 ألف زائر.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية أن الملتقى حقق نجاحا كبيرا من خلال توقيع اتفاقيات قياسية وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم ريادة الأعمال في المملكة.
وأضاف أن الملتقى عكس التزام الجهات الممكنة والداعمة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمن الملتقى توقيع اتفاقيات دولية مع جهات عالمية وعقد شراكات محلية إضافة إلى اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية بقيمة 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)
كما شهد فعاليات متنوعة تضمنت جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين واحتضن مشاركة أكثر من 1350 شركة ناشئة من 72 دولة.
ويعتبر "بيبان 24" الملتقى الأبرز عالما في قطاع ريادة الأعمال والمعني بتمكين البيئة الريادية في المملكة لرواد الأعمال المحليين والدوليين من خلال تسعة أبواب تأتي تحت شعار "وجهة عالمية للفرص". (النهاية)

خ ن ش / ه س ص



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