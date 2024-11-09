اختتام ملتقى بيبان 24 في السعودية باتفاقيات ومبادرات تتجاوز 42ر9 مليارات دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 9 - 11 (كونا) -- اختتم ملتقى
"بيبا 24" الذي نظمته الهيئة السعودية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على مدى خمسة أيام باتفاقيات وإطلاق مبادرات تجاوزت قيمتها 4ر35 مليار ريال سعودي (42ر9 مليارات دولار) بمشاركة أكثر من 182 ألف زائر.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية أن الملتقى حقق نجاحا كبيرا من خلال توقيع اتفاقيات قياسية وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم ريادة الأعمال في المملكة.
وأضاف أن الملتقى عكس التزام الجهات الممكنة والداعمة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمن الملتقى توقيع اتفاقيات دولية مع جهات عالمية وعقد شراكات محلية إضافة إلى اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية بقيمة 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)
كما شهد فعاليات متنوعة تضمنت جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين واحتضن مشاركة أكثر من 1350 شركة ناشئة من 72 دولة.
ويعتبر "بيبان 24" الملتقى الأبرز عالما في قطاع ريادة الأعمال والمعني بتمكين البيئة الريادية في المملكة لرواد الأعمال المحليين والدوليين من خلال تسعة أبواب تأتي تحت شعار "وجهة عالمية للفرص". (النهاية)
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