منتخب الكويت للبولينغ يحرز ميداليتين برونزيتين في البطولة العربية بالقاهرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 9 - 11 (كونا) -- أحرز المنتخب الكويتي للبولينغ اليوم السبت ميداليتين برونزيتين ماستر في البطولة العربية للبولينغ بنسختها ال11 للرجال والسابعة سيدات.
وجاء فوز الكويت بعد حصول اللاعب محمد عبدالله على المركز الثالث (رجال) واللاعبة وسمية العبدالله على نفس المركز (سيدات) في مسابقة الاساتذة بختام منافسات البطولة في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال مدرب منتخب الكويت الوطني للبولينغ اياد العميري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "حصلنا على المركز الثالث في البطولة العربية بعد المنتخب السعودي الذي حصد المركز الاول والاماراتي الذي جاء في المركز الثاني".
واعرب العميري عن شكره لرئيس الاتحادين الدولي والاسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد الصباح على ما قدمه للمنتخب من تأهيل واعداد للوصول الى هذا الاداء الايجابي والمشرف.
واشار العميري الى الخطة المناسبة التي أعدها الاتحاد والجهاز الفني لإعداد أجيال مؤهلة خلال الفترة القادمة تكون مؤهلة لتمثيل دولة الكويت في جميع المحافل العربية والاسيوية والدولية مشيرا الى حرص الدولة على الاهتمام بفئة الشباب في كافة المجالات.
واكد "ان الفريق قدم اداء جيدا حيث كان قريبا من المنافسة على البطولة ولكن لم يحالفه الحظ" موضحا ان هذه البطولة هي إعداد جيد للمستقبل خصوصا ان معظم أفراد الفريق من فئة الشباب وهذا يأتي في اطار خطة الاتحاد بأن يكون الفريق القادم من الشباب لاعطاء مجال لهم اكثر في البطولات القادمة.
وأوضح العميري ان هذه النتائج جاءت بعد جهد ودراسة وتأهيل واهتمام خلال السنوات السابقة لاعداد فريق متميز ينافس في البطولات.
ولفت الى ان هذه البطولة هي نواة لبطولة العالم القادمة في هونغ كونغ والبطولات الاسيوية (جونيور) والشباب في آسيا لعام 2025 والتي ستقام في قطر وماليزيا.
يذكر ان دولة الكويت شاركت في البطولة التي اقيمت بنظام مسابقات الفردي والزوجي والثلاثي والفرق سيدات ورجال ب10 لاعبين (ستة رجال) و(اربع سيدات).
ونظمت البطولة بمشاركة منتخبات 10 دول عربية هي الكويت ومصر والاردن ولبنان وقطر والسعودية والامارات والبحرين وعمان والعراق وذلك بالتعاون بين الاتحادين العربي والاتحاد المصري للبولينغ وأقيمت مبارياتها بالمركز الدولي للبولينغ في مدينة نصر. (النهاية)
ع ف ف / ر ج
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