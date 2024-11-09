موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي يقول إن ضابطا وضابط صف استشهدا بينما أصيب ضابط آخر بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان وقع داخل معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضر موت في اليمن نفذه أحد المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية.
الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تقول إن التقارير المتداولة بانسحاب دولة قطر من الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ليست دقيقة لكنها تضيف أن الدوحة أخطرت الأطراف قبل 10 أيام بأنها ستعلق جهودها للوساطة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي إذ لم يجر التوصل لاتفاق في تلك الجولة.
اسلام آباد - ما لا يقل عن 24 شخصا يلقون مصرعهم و53 آخرين يصابون في انفجار بمحطة للقطارات في مدينة (كويتا) بإقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان ومفوض الشرطة بالإقليم حمزة شفقات يفيد بالاشتباه بأنه ناجم عن عمل انتحاري.
اسلام آباد - عدد ضحايا التفجير الذي ضرب محطة قطارات (كويتا) في باكستان يرتفع إلى 26 قتيلا بينهم 14 جنديا بالجيش في حين تم الكشف عن أن محطة كويتا كانت تعج بالركاب عندما انفجرت قنبلة زرعها انفصاليون تابعون لما يسمى (جيش تحرير بلوشستان) الذي أعلن مسؤوليته عن التفجير.
بيروت - لبنان يعلن عن ارتفاع الحصيلة الاجمالية لضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة منه الى 3137 قتيلا و14016 جريحا بعد تسجيل 19 قتيلا و91 جريحا خلال الساعات ال24 الأخيرة.
مدريد - التلفزيون الإسباني يقول إن مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة (فالنسيا) للاحتجاج على إدارة رئيس الإقليم ذات الحكم المستقل كارلوس مازون للعاصفة (دانا) التي تسببت بمقتل 223 شخصا والمطالبة باستقالته. (النهاية) ر ج
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