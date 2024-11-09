موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي يقول إن ضابطا وضابط صف استشهدا بينما أصيب ضابط آخر بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان وقع داخل معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضر موت في اليمن نفذه أحد المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية.

الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تقول إن التقارير المتداولة بانسحاب دولة قطر من الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ليست دقيقة لكنها تضيف أن الدوحة أخطرت الأطراف قبل 10 أيام بأنها ستعلق جهودها للوساطة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي إذ لم يجر التوصل لاتفاق في تلك الجولة.

اسلام آباد - ما لا يقل عن 24 شخصا يلقون مصرعهم و53 آخرين يصابون في انفجار بمحطة للقطارات في مدينة (كويتا) بإقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان ومفوض الشرطة بالإقليم حمزة شفقات يفيد بالاشتباه بأنه ناجم عن عمل انتحاري.

اسلام آباد - عدد ضحايا التفجير الذي ضرب محطة قطارات (كويتا) في باكستان يرتفع إلى 26 قتيلا بينهم 14 جنديا بالجيش في حين تم الكشف عن أن محطة كويتا كانت تعج بالركاب عندما انفجرت قنبلة زرعها انفصاليون تابعون لما يسمى (جيش تحرير بلوشستان) الذي أعلن مسؤوليته عن التفجير.

بيروت - لبنان يعلن عن ارتفاع الحصيلة الاجمالية لضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة منه الى 3137 قتيلا و14016 جريحا بعد تسجيل 19 قتيلا و91 جريحا خلال الساعات ال24 الأخيرة.

مدريد - التلفزيون الإسباني يقول إن مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة (فالنسيا) للاحتجاج على إدارة رئيس الإقليم ذات الحكم المستقل كارلوس مازون للعاصفة (دانا) التي تسببت بمقتل 223 شخصا والمطالبة باستقالته. (النهاية) ر ج