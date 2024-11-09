((أمازون)) تستخدم الدرون للتوصيل!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصلت شركة أمازون على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ( FAA )، لاستخدام طرازها الجديد من الطائرات المُسيّرة للتوصيل.
يتميز الطراز الجديد من مسيّرات أمازون بحجمه الأصغر وصوته الهادئ، ما يعد خطوة إضافية ضمن جهودها المستمرة لإطلاق مشروع Prime Air الطموح.
وكشفت أمازون، لأول مرة، عن طراز الطائرة المُسيّرة الجديد MK 30، في نوفمبر 2022.
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