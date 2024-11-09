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((أمازون)) تستخدم الدرون للتوصيل!

11/9/2024 11:33:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصلت‭ ‬شركة‭ ‬أمازون‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ FAA ‭)‬،‭ ‬لاستخدام‭ ‬طرازها‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المُسيّرة‭ ‬للتوصيل‭.‬

يتميز‭ ‬الطراز‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬مسيّرات‭ ‬أمازون‭ ‬بحجمه‭ ‬الأصغر‭ ‬وصوته‭ ‬الهادئ،‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬ضمن‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬لإطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬ Prime ‭ ‬ Air ‭ ‬الطموح‭.‬

وكشفت‭ ‬أمازون،‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬عن‭ ‬طراز‭ ‬الطائرة‭ ‬المُسيّرة‭ ‬الجديد‭ ‬ MK 30،‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭.‬

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