أبل تستكشف دخول مجال النظارات الذكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستكشف «أبل» التوسع لدخول مجال النظارات الذكية، من خلال إجراء دراسة داخلية للمنتجات المتوافرة حالياً في السوق، مما يمهد الطريق أمام الشركة لدخول فئة تزداد شعبيتها على خطى شركة «ميتا».
بدأت المبادرة، التي تحمل الاسم الرمزي «أطلس»، الأسبوع الماضي وتشمل جمع آراء موظفي «أبل» حول النظارات الذكية، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع. ومن المخطط أن تعقد الشركة اجتماعات إضافية للتركيز على المقترح قريباً، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات. ويقود الدراسات الحالية فريق جودة نظم المنتجات في «أبل»، وهو جزء من قسم هندسة الأجهزة.
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