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أبل تستكشف دخول مجال النظارات الذكية

11/9/2024 11:33:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستكشف‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬التوسع‭ ‬لدخول‭ ‬مجال‭ ‬النظارات‭ ‬الذكية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬داخلية‭ ‬للمنتجات‭ ‬المتوافرة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الشركة‭ ‬لدخول‭ ‬فئة‭ ‬تزداد‭ ‬شعبيتها‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭.‬

بدأت‭ ‬المبادرة،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬الرمزي‭ ‬‮«‬أطلس‮»‬،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتشمل‭ ‬جمع‭ ‬آراء‭ ‬موظفي‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬حول‭ ‬النظارات‭ ‬الذكية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأشخاص‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بالموضوع‭. ‬ومن‭ ‬المخطط‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬الشركة‭ ‬اجتماعات‭ ‬إضافية‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬قريباً،‭ ‬بحسب‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬طلبوا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم‭ ‬لخصوصية‭ ‬المعلومات‭. ‬ويقود‭ ‬الدراسات‭ ‬الحالية‭ ‬فريق‭ ‬جودة‭ ‬نظم‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬‮«‬أبل‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬هندسة‭ ‬الأجهزة‭.‬

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