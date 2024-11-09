بعد فوز ترامب.. أسهم ((تسلا)) في ((العلالي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ارتفعت أسهم شركة تسلا في التداولات المبكرة، وسط توقعات المستثمرين بأن الشركة التي يديرها إيلون ماسك قد تكون المستفيد الأكبر من وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لفترة ثانية.
كان الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» من أبرز الداعمين لترامب في هذه الدورة الانتخابية، إذ قدّم دعماً ماليّاً تجاوز 130 مليون دولار لصالح الجمهوريين. كما لعب ماسك دوراً نشطاً في دعم الحزب الجمهوري، وشنّ انتقادات لاذعة ضد الديمقراطيين على منصة «إكس» التابعة له.
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