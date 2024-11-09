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بعد فوز ترامب.. أسهم ((تسلا)) في ((العلالي))

11/9/2024 11:33:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ارتفعت‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬تسلا‭ ‬في‭ ‬التداولات‭ ‬المبكرة،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬المستثمرين‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬المستفيد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬لفترة‭ ‬ثانية‭.‬

كان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«تسلا‮»‬‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الداعمين‭ ‬لترامب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬إذ‭ ‬قدّم‭ ‬دعماً‭ ‬ماليّاً‭ ‬تجاوز‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لصالح‭ ‬الجمهوريين‭. ‬كما‭ ‬لعب‭ ‬ماسك‭ ‬دوراً‭ ‬نشطاً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري،‭ ‬وشنّ‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬ضد‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له‭.‬

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