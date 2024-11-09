Sunday, 10 November 2024 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسري تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر ((أديبك)) في أبوظبي

11/9/2024 11:33:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬مشاركتها‭ ‬بفعاليات‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬أبوظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للبترول‭ ‬‮«‬أديبك‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬و7‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الملتقيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬

وصرح‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬ومشاركته‭ ‬بهذا‭ ‬المعرض‭ ‬بـ«أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرائد‭ ‬قد‭ ‬بات‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬وسنوية‭ ‬للشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ولتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬صناعي‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة،‭ ‬ومواكب‭ ‬للتطورات‭ ‬التكنولوجية‭. ‬

وأضاف‭ ‬العبري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبرى،‭ ‬بهدف‭ ‬رسم‭ ‬مبادرات‭ ‬تدعم‭ ‬استراتيجياتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الصناعات‭ ‬البحرية،‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬ودمج‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الصناعة‭ ‬العالمي‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬تقنية‭ ‬شاملة‭ ‬تخلق‭ ‬أثرا‭ ‬فاعلا‭ ‬ومستداما‭. ‬

وخلال‭ ‬المعرض‭ ‬وقعت‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬ماك‭ ‬إف‭ ‬زد‭ ‬وخدمات‭ ‬مجموعة‭ ‬بينيت‭ ‬للطاقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والتقني‭ ‬وجذب‭ ‬المشاريع‭ ‬البحرية‭ ‬والهندسية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬أسري‭ ‬كمركز‭ ‬صناعي‭ ‬بحري‭ ‬عالمي‭ ‬رائد‭. ‬

واستقطبت‭ ‬النسخة‭ ‬الأربعون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬والمؤتمر‭ ‬أهم‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البحري‭ ‬وقطاعات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة،‭ ‬كما‭ ‬تجمع‭ ‬أبرز‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬ورواد‭ ‬الصناعات‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬مما‭ ‬وفر‭ ‬فرصاً‭ ‬فريدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬والبدائل‭ ‬العملية‭ ‬للازدهار‭ ‬بهذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬المهمة‭. ‬

MENAFN09112024000055011008ID1108868929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث