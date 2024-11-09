أسري تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر ((أديبك)) في أبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 4 و7 نوفمبر الجاري، والذي يعدّ أحد أكبر الملتقيات في قطاع الطاقة على مستوى العالم.
وصرح الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة أسري خلال حضوره ومشاركته بهذا المعرض بـ«أن هذا الحدث الرائد قد بات منصة حيوية وسنوية للشركات العالمية، وذلك لتعزيز التواصل مع عملائنا من مختلف دول العالم، ولتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات المتنوعة، مما يسهم في بناء مستقبل صناعي أكثر استدامة، ومواكب للتطورات التكنولوجية.
وأضاف العبري أن هذه المشاركة ساهمت في بحث وتوسيع آفاق التعاون مع عدد من المؤسسات الكبرى، بهدف رسم مبادرات تدعم استراتيجياتنا الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في عمليات الصناعات البحرية، وكذلك دعم الابتكار التكنولوجي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشهد الصناعة العالمي لإيجاد حلول تقنية شاملة تخلق أثرا فاعلا ومستداما.
وخلال المعرض وقعت شركة أسري اتفاقية تعاون مع شركة خدمات ماك إف زد وخدمات مجموعة بينيت للطاقة، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والتقني وجذب المشاريع البحرية والهندسية الكبرى التي تعزز من مكانة أسري كمركز صناعي بحري عالمي رائد.
واستقطبت النسخة الأربعون من هذا المعرض والمؤتمر أهم الشركات العاملة في المجال البحري وقطاعات النفط والغاز والطاقة، كما تجمع أبرز المختصين من قادة ورواد الصناعات العالمية تحت سقف واحد، مما وفر فرصاً فريدة لمناقشة مستقبل الطاقة في المنطقة من حيث إيجاد الحلول والبدائل العملية للازدهار بهذه القطاعات الحيوية المهمة.
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