أسري تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر ((أديبك)) في أبوظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬مشاركتها‭ ‬بفعاليات‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬أبوظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للبترول‭ ‬‮«‬أديبك‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬و7‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الملتقيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬

وصرح‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬ومشاركته‭ ‬بهذا‭ ‬المعرض‭ ‬بـ«أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرائد‭ ‬قد‭ ‬بات‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬وسنوية‭ ‬للشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ولتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬صناعي‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة،‭ ‬ومواكب‭ ‬للتطورات‭ ‬التكنولوجية‭. ‬

وأضاف‭ ‬العبري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبرى،‭ ‬بهدف‭ ‬رسم‭ ‬مبادرات‭ ‬تدعم‭ ‬استراتيجياتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الصناعات‭ ‬البحرية،‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬ودمج‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الصناعة‭ ‬العالمي‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬تقنية‭ ‬شاملة‭ ‬تخلق‭ ‬أثرا‭ ‬فاعلا‭ ‬ومستداما‭. ‬

وخلال‭ ‬المعرض‭ ‬وقعت‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬ماك‭ ‬إف‭ ‬زد‭ ‬وخدمات‭ ‬مجموعة‭ ‬بينيت‭ ‬للطاقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والتقني‭ ‬وجذب‭ ‬المشاريع‭ ‬البحرية‭ ‬والهندسية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬أسري‭ ‬كمركز‭ ‬صناعي‭ ‬بحري‭ ‬عالمي‭ ‬رائد‭. ‬

واستقطبت‭ ‬النسخة‭ ‬الأربعون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬والمؤتمر‭ ‬أهم‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البحري‭ ‬وقطاعات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة،‭ ‬كما‭ ‬تجمع‭ ‬أبرز‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬ورواد‭ ‬الصناعات‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬مما‭ ‬وفر‭ ‬فرصاً‭ ‬فريدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬والبدائل‭ ‬العملية‭ ‬للازدهار‭ ‬بهذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬المهمة‭. ‬