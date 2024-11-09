((تمكين)) يدعم توسع المؤسسات البحرينية في الأسواق السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أسترولابز‮»‬،‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬للتوسع‭ ‬بأعمالها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وذلك‭ ‬لإطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬بمختلف‭ ‬أحجامها‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬أنشطتهم‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬المجاور‭ ‬الجاذب‭ ‬لمختلف‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬‮«‬بيبان‭ ‬24‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمنشآت‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬‮«‬منشآت‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للفرص‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭.‬

ويركز‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وأخذ‭ ‬أولى‭ ‬خطوات‭ ‬التوسع‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬المجاورة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬استشاري‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية،‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المستهدف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعلم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تسويقية‭ ‬دقيقة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬الجديد‭ ‬لضمان‭ ‬نجاحها‭ ‬أمام‭ ‬المنافسين‭. ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬شبكة‭ ‬علاقات‭ ‬فاعلة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬التوسع،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬ربطهم‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬المحتملين،‭ ‬والزبائن،‭ ‬والموردين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬نقاط‭ ‬ومواقع‭ ‬البيع‭ ‬المناسبة‭.‬

وعليه،‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬أمام‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬خطوات‭ ‬تنموية‭ ‬جادة‭ ‬لمشاريعهم‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬آخر‭ ‬متقدم‭ ‬عبر‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المجاورة‭ ‬كالسوق‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بسرعة‭ ‬نموه‭ ‬وجذبه‭ ‬لمختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭. ‬وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬هو‭ ‬إحدى‭ ‬مبادراتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬توسع‭ ‬أعمال‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬وتصدير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬خبراء‭ ‬ومتخصصين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المستهدف،‭ ‬سيتمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬توسع‭ ‬ونمو‭ ‬أعمالهم‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجيّة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعيّة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطوّر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬‮

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