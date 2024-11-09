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العقبة يحقق فوزه الأول في الدرع على حساب معان

11/9/2024 11:31:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- حقق فريق شباب العقبة فوزه الأول في منافسات درع اتحاد كرة القدم لأندية المحترفين، بتغلبه على معان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مباريات الدور الأول.
وسجل هدفي اللقاء مدافع معان المحترف جيمس بالخطأ في مرماه (54)، وفرج المزينة (80)، وغاب مدرب معان أمين فيليب لخلافاته مع مجلس إدارة ناديه.
ورفع العقبة رصيده إلى 4 نقاط، وبقي رصيد معان نقطتين لحساب المجموعة الأولى.
وأقيمت أمس أيضا مباراة ثانية بين الفيصلي والصريح، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ولعب العقبة ومعان بدون ضغوطات، لخروجهما من حسابات التاهل، ومالت الأفضلية النسبية لمعان الذي طرح مساعد مدربه مصطفى عربيات، أوراق كل من محمد إرشيدات، جيمس، إياد طمليه، يزن الغرابلة، حربي أحمد، أحمد إلياس، خضر الحاج، خالد الردايدة، حسين عبيدات، شاهر شلباية وومايبا.
في الطرف الآخر، أشرك مدرب العقبة رائد الداوود، كلا من حارس المرمى قيس العباسي الذي خرج مصابا وحل مكانه عبدالعزيز حرب، ومنذر رجا، عبدالحكيم أبو بكر، فرج المزينة، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، قتيبة العجالين، عمرو الجمل، عبدالرحمن الخضور، عبدالرحمن الزغايبة وسنيه.
ووامتلاك العقبة منطقة العمليات في بداية المباراة، إلا أن معان استفاد من خبرة إلياس وخضر الحاج والردايدة، وتألق حارس مرمى العقبة في تحويل تسديد الحاج القوية إلى ركنية، ليرد العقبة بهجمة سريعة وصلت سنيه وأبعدها حارس مرمى معان، فيما مرت تسديدة زميله الحضور فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيا.
وحاول المدربان تحسين واقع فريقيهما، إلا أن نقطة التحول جاءت في التقدم الغريب للعقبة، عندما وضع المدافع جيمس الكرة بطريقة الخطأ في مرمى الحارس محمد إرشيدات.
وكاد حسين عبيدات أن يعدل النتيجة لمعان، ورده حارس المرمى حرب، ورد عبد الرحمن الخضور بكرة قوية حادت عن المرمى المعاني، وتوغل المزينة من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة استقرت في الشباك قبل 10 دقائق على نهاية الزمن الأصلي.
وأهدر حمزة مرضي فرصة التعديل لمعان، عندما وضع له شاهر شلباية كرة مواتية تابعها بجوار المرمى، لتنتهي المباراة بفوز العقبة بنتيجة 2-0.

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