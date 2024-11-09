العقبة يحقق فوزه الأول في الدرع على حساب معان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- حقق فريق شباب العقبة فوزه الأول في منافسات درع اتحاد كرة القدم
لأندية المحترفين، بتغلبه على معان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مباريات
الدور الأول.
وسجل هدفي اللقاء مدافع معان المحترف جيمس بالخطأ في مرماه (54)، وفرج المزينة (80)، وغاب مدرب معان أمين فيليب لخلافاته مع مجلس إدارة ناديه.
ورفع العقبة رصيده إلى 4 نقاط، وبقي رصيد معان نقطتين لحساب المجموعة الأولى.
وأقيمت أمس أيضا مباراة
ثانية بين الفيصلي والصريح، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ولعب العقبة ومعان بدون ضغوطات، لخروجهما من حسابات التاهل، ومالت الأفضلية النسبية لمعان الذي طرح مساعد مدربه مصطفى عربيات، أوراق كل من محمد إرشيدات، جيمس، إياد طمليه، يزن الغرابلة، حربي أحمد، أحمد إلياس، خضر الحاج، خالد الردايدة، حسين عبيدات، شاهر شلباية وومايبا.
في الطرف الآخر، أشرك مدرب العقبة رائد الداوود، كلا من حارس المرمى قيس العباسي الذي خرج مصابا وحل مكانه عبدالعزيز حرب، ومنذر رجا، عبدالحكيم أبو بكر، فرج المزينة، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، قتيبة العجالين، عمرو الجمل، عبدالرحمن الخضور، عبدالرحمن الزغايبة وسنيه.
ووامتلاك العقبة منطقة العمليات في بداية المباراة، إلا أن معان استفاد من خبرة إلياس وخضر الحاج والردايدة، وتألق حارس مرمى العقبة في تحويل تسديد الحاج القوية إلى ركنية، ليرد العقبة بهجمة سريعة وصلت سنيه وأبعدها حارس مرمى معان، فيما مرت تسديدة زميله الحضور فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيا.
وحاول المدربان تحسين واقع فريقيهما، إلا أن نقطة التحول جاءت في التقدم الغريب للعقبة، عندما وضع المدافع جيمس الكرة بطريقة الخطأ في مرمى الحارس محمد إرشيدات.
وكاد حسين عبيدات أن يعدل النتيجة لمعان، ورده حارس المرمى حرب، ورد عبد الرحمن الخضور بكرة قوية حادت عن المرمى المعاني، وتوغل المزينة من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة استقرت في الشباك قبل 10 دقائق على نهاية الزمن الأصلي.
وأهدر حمزة مرضي فرصة التعديل لمعان، عندما وضع له شاهر شلباية كرة مواتية تابعها بجوار المرمى، لتنتهي المباراة بفوز العقبة بنتيجة 2-0.
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