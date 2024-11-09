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لاعبو الحسين إربد من المطار إلى معسكر المنتخب تحضيرا لرحلة البصرة

11/9/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- انضم لاعبو فريق الحسين إربد وعددهم 8 لصفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد خوضهم مباراة مع فريقهم بدوري أبطال آسيا 2 الأربعاء الماضي، تحضيرا لمواجهة“النشامى” ونظيره العراقي الخميس المقبل على ملعب جذع النخلة في البصرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم.
وعاد لاعبو الحسين إربد في ساعة متأخرة مساء أول من أمس إلى عمان، بعد رحلة طويلة من أوزبكستان، تخللها توقف في الإمارات لساعات عدة، ليذهب اللاعبون المنضمون لقائمة المنتخب مباشرة من مطار الملكة علياء إلى مقر إقامة المنتخب.
وطلب المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، أن يتوجه اللاعبون فورا من المطار إلى الفندق لإبقاء جميع اللاعبين تحت رصده، كما سمح للاعب إبراهيم صبرة مغادرة المعسكر لساعات مساء الخميس لحضور حفل زفاف شقيقه، قبل العودة للفندق.
ويحرص سلامي على ضرورة إبعاد اللاعبين عن أي ضغوطات إعلامية وغيرها، في سبيل التركيز بالمعسكر أملا في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، والتي تعد مفتاحا مهما لتأهل المنتخب الوطني للمرة الأولى إلى كأس العالم.
ونجح المدرب المغربي في وضع بصمته على المنتخب الوطني رغم قصر الفترة التي تسلمها، وذلك من خلال متابعته السابقة للمنتخب تحت قيادة مواطنه المدرب السابق الحسين عموتة في نهائيات كأس آسيا، والدور الثاني من التصفيات المونديالية.
وشهدت تدريبات أمس التحاق مهاجم النادي العربي القطري يزن النعيمات بالتدريبات، على أن يتبعه في الساعات المقبلة لاعبا نادي سيلانجور الماليزي علي علوان ومحمد أبو النادي، على أن يكون اللاعب موسى التعمري آخر الواصلين لتدريبات المنتخب، عقب خوضه مباراة مع فريقه مونبيليه اليوم بالدوري الفرنسي أمام ستاد بريست.
وسيتاح لوسائل الإعلام المحلية غدا، رصد تدريبات المنتخب الوطني على ستاد البتراء في التدريب المفتوح، والاطلاع على تحضيرات المنتخب قبل سفره صباح الأربعاء إلى مدينة البصرة العراقية، حيث سيقيم المنتخب تدريبا واحدا هناك على مسرح المواجهة.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب الرصيد ذاته بالمركز الثالث، فيما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد المنتخب العُماني بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط، والكويتي خامسا بالرصيد نفسه، والمنتخب الفلسطيني بالمركز السادس والأخير بنقطتين.
وتضم قائمة“النشامى” للتجمع الحالي 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق“شرارة”، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
وشهدت القائمة استقرارا على غالبية الأسماء التي تم استدعاؤها بالتجميع الماضي، وذلك للحفاظ على انجسام وتناغم اللاعبين للوصول للمستوى المطلوب، علما أن المنتخب الوطني تعادل في افتتاح مشواره مع المنتخب الكويتي 1-1، وتغلب على المنتخب الفلسطيني 3-1، وخسر من منتخب كوريا الجنوبية 0-2، واكتسح المنتخب العُماني بالجولة الماضية بنتيجة 4-0.
وتستذكر الجماهير الفوز المثير الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره العراقي في آخر مباراة جمعتهما بنتيجة 3-2، وتحديدا خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، في الدور ثمن النهائي بكأس آسيا، أملا بتكرار الانتصار ومواصلة التقدم في المجموعة، علما أن الجماهير الأردنية ستبدأ بالتوافد إلى البصرة خلال الأيام المقبلة، في ظل إتاحة الفرصة للدخول إلى العراق من دون الحاجة إلى تأشيرة.

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