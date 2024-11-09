لاعبو الحسين إربد من المطار إلى معسكر المنتخب تحضيرا لرحلة البصرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- انضم لاعبو فريق الحسين إربد وعددهم 8 لصفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد خوضهم مباراة
مع فريقهم بدوري
أبطال آسيا 2 الأربعاء الماضي، تحضيرا لمواجهة“النشامى” ونظيره العراقي الخميس المقبل على ملعب جذع النخلة في البصرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم.
وعاد لاعبو الحسين إربد في ساعة متأخرة مساء أول من أمس إلى عمان، بعد رحلة طويلة من أوزبكستان، تخللها توقف في الإمارات لساعات عدة، ليذهب اللاعبون المنضمون لقائمة المنتخب مباشرة من مطار الملكة علياء إلى مقر إقامة المنتخب.
وطلب المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، أن يتوجه اللاعبون فورا من المطار إلى الفندق لإبقاء جميع اللاعبين تحت رصده، كما سمح للاعب إبراهيم صبرة مغادرة المعسكر لساعات مساء الخميس لحضور حفل زفاف شقيقه، قبل العودة للفندق.
ويحرص سلامي على ضرورة إبعاد اللاعبين عن أي ضغوطات إعلامية وغيرها، في سبيل التركيز بالمعسكر أملا في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، والتي تعد مفتاحا مهما لتأهل المنتخب الوطني للمرة الأولى إلى كأس العالم.
ونجح المدرب المغربي في وضع بصمته على المنتخب الوطني رغم قصر الفترة التي تسلمها، وذلك من خلال متابعته السابقة للمنتخب تحت قيادة مواطنه المدرب السابق الحسين عموتة في نهائيات كأس آسيا، والدور الثاني من التصفيات المونديالية.
وشهدت تدريبات أمس التحاق مهاجم النادي العربي القطري يزن النعيمات بالتدريبات، على أن يتبعه في الساعات المقبلة لاعبا نادي سيلانجور الماليزي علي علوان ومحمد أبو النادي، على أن يكون اللاعب موسى التعمري آخر الواصلين لتدريبات المنتخب، عقب خوضه مباراة مع فريقه مونبيليه اليوم بالدوري الفرنسي أمام ستاد بريست.
وسيتاح لوسائل الإعلام المحلية غدا، رصد تدريبات المنتخب الوطني على ستاد البتراء في التدريب المفتوح، والاطلاع على تحضيرات المنتخب قبل سفره صباح الأربعاء إلى مدينة البصرة العراقية، حيث سيقيم المنتخب تدريبا واحدا هناك على مسرح المواجهة.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب الرصيد ذاته بالمركز الثالث، فيما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد المنتخب العُماني بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط، والكويتي خامسا بالرصيد نفسه، والمنتخب الفلسطيني بالمركز السادس والأخير بنقطتين.
وتضم قائمة“النشامى” للتجمع الحالي 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق“شرارة”، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
وشهدت القائمة استقرارا على غالبية الأسماء التي تم استدعاؤها بالتجميع الماضي، وذلك للحفاظ على انجسام وتناغم اللاعبين للوصول للمستوى المطلوب، علما أن المنتخب الوطني تعادل في افتتاح مشواره مع المنتخب الكويتي 1-1، وتغلب على المنتخب الفلسطيني 3-1، وخسر من منتخب كوريا الجنوبية 0-2، واكتسح المنتخب العُماني بالجولة الماضية بنتيجة 4-0.
وتستذكر الجماهير الفوز المثير الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره العراقي في آخر مباراة جمعتهما بنتيجة 3-2، وتحديدا خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، في الدور ثمن النهائي بكأس آسيا، أملا بتكرار الانتصار ومواصلة التقدم في المجموعة، علما أن الجماهير الأردنية ستبدأ بالتوافد إلى البصرة خلال الأيام المقبلة، في ظل إتاحة الفرصة للدخول إلى العراق من دون الحاجة إلى تأشيرة.
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