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منتخب الطائرة يحتل المركز الأخير في البطولة العربية

11/9/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - حل المنتخب الوطني للكرة الطائرة بالمركز الثامن والأخير في البطولة العربية للكرة الطائرة، بخسارته أمام المنتخب السعودي بنتيجة 3 -1، بواقع 18-25، 20-25، 25-23، و18-25، في المباراة التي جرت في صالة عيسى بن راشد بالعاصمة البحرينية المنامة.
وتختتم البطولة العربية مساء اليوم، من خلال المباراة النهائية التي تجمع بين المنتخبين البحريني والقطري.
وظهر المنتخب الوطني متأثرا بالحمل البدني الكبير الذي قدمه أمام الكويت أول من أمس، ليمتلك المنتخب السعودي زمام المبادرة ويتقدم سريعا، رغم محاولات ياسر عثمان لترتيب طلعات محمود النقيب وراشد العلوان ومحمد جمال ومحمود عبدالعزيز، إلا أن قوة وليد العتيبي، موفق المطيري، مروان الهوساني، محمد عادل، أسعد هشام وزيد عبدالله، منحت التقدم للسعوديين 7-5 و21-16، قبل أن ينهي الشوط الأول 25-18.
وواصل منتخب السعودية تقدمه في الشوط الثاني، وتقدم 7-3، و20-15، إلا أن طريقة“لف الدوران” التي قدمها ياسر عثمان ومحمد جمال ومحمود عبد العزيز، أوقفت الكثير من المحاولات الهجومية السعودية، وظهرت ساحقات النقيب وراشد العلوان، لتتقلص النتيجة 18-20، ليعود المنتخب السعودي ويتقدم بالهجوم الساحق من الطرفين، ويتقدم 22-18، وينهي الشوط الثاني 25-20.
وعاد الانسجام والتوازن للمنتخب الوطني، وأشرك المدير الفني حسن الحصري، أوراقا تعزيزية تمثلت بخبرة أبو مشرف وحيوية إياد ماضي وعبدالعظيم ادغيش، إبراهيم العطلة، وفهد نعمان، وبرع ياسر عثمان في سحب حوائط الصد، إلى جانب قدرات مهند جروان والنقيب والعلوان، ليتقدم المنتخب الوطني 7-3 و14-12 وينهي الشوط الثالث 25-23.
وتراجع أداء المنتخب الوطني في الشوط الرابع، في الوقت الذي ضبط فيه المنتخب السعودي حوائط الصد، والهجوم الساحق من جميع محاور الشبكة، ليتقدم سريعا 11-7 وينهى الشوط الرابع 25-18 والمباراة بنتيجة 3-1.
وحضر المباراة نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، والراعي الرسمي للطائرة الأردنية مدير عام مدارس التربية الريادية د. يوسف داوود، والتقى الاثنان بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب وثمنا جهدودهم في البطولة، وأكد قطيشات أن هذه البطولة تعتبر نقطة الانطلاق والاستمرار بروح الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم ليكون على منصات التتويج خلال فترة قصيرة.

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