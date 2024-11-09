منتخب الطائرة يحتل المركز الأخير في البطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - حل المنتخب الوطني للكرة الطائرة بالمركز الثامن والأخير في البطولة العربية للكرة الطائرة، بخسارته أمام المنتخب السعودي بنتيجة 3 -1، بواقع 18-25، 20-25، 25-23، و18-25، في المباراة التي جرت في صالة عيسى بن راشد بالعاصمة البحرينية المنامة.
وتختتم البطولة العربية مساء اليوم، من خلال المباراة النهائية التي تجمع بين المنتخبين البحريني والقطري.
وظهر المنتخب الوطني متأثرا بالحمل البدني الكبير الذي قدمه أمام الكويت أول من أمس، ليمتلك المنتخب السعودي زمام المبادرة ويتقدم سريعا، رغم محاولات ياسر عثمان لترتيب طلعات محمود النقيب وراشد العلوان ومحمد جمال ومحمود عبدالعزيز، إلا أن قوة وليد العتيبي، موفق المطيري، مروان الهوساني، محمد عادل، أسعد هشام وزيد عبدالله، منحت التقدم للسعوديين 7-5 و21-16، قبل أن ينهي الشوط الأول 25-18.
وواصل منتخب السعودية تقدمه في الشوط الثاني، وتقدم 7-3، و20-15، إلا أن طريقة“لف الدوران” التي قدمها ياسر عثمان ومحمد جمال ومحمود عبد العزيز، أوقفت الكثير من المحاولات الهجومية السعودية، وظهرت ساحقات النقيب وراشد العلوان، لتتقلص النتيجة 18-20، ليعود المنتخب السعودي ويتقدم بالهجوم الساحق من الطرفين، ويتقدم 22-18، وينهي الشوط الثاني 25-20.
وعاد الانسجام والتوازن للمنتخب الوطني، وأشرك المدير الفني حسن الحصري، أوراقا تعزيزية تمثلت بخبرة أبو مشرف وحيوية إياد ماضي وعبدالعظيم ادغيش، إبراهيم العطلة، وفهد نعمان، وبرع ياسر عثمان في سحب حوائط الصد، إلى جانب قدرات مهند جروان والنقيب والعلوان، ليتقدم المنتخب الوطني 7-3 و14-12 وينهي الشوط الثالث 25-23.
وتراجع أداء المنتخب الوطني في الشوط الرابع، في الوقت الذي ضبط فيه المنتخب السعودي حوائط الصد، والهجوم الساحق من جميع محاور الشبكة، ليتقدم سريعا 11-7 وينهى الشوط الرابع 25-18 والمباراة بنتيجة 3-1.
وحضر المباراة نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، والراعي الرسمي للطائرة الأردنية مدير عام مدارس التربية الريادية د. يوسف داوود، والتقى الاثنان بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب وثمنا جهدودهم في البطولة، وأكد قطيشات أن هذه البطولة تعتبر نقطة الانطلاق والاستمرار بروح الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم ليكون على منصات التتويج خلال فترة قصيرة.
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