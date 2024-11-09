الصريح يتخطى الفيصلي ويبلغ نصف نهائي درع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تخطى فريق الصريح نظيره الفيصلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدرع اتحاد الكرة.
وسجل هدف فريق الصريح الوحيد اللاعب ياسر الرواشدة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاثة دقائق، ليصل بفريقه لنصف نهائي البطولة.
وتصدر الصريح المجموعة برصيد 9 نقاط، ليرافق السلط الذي تأهل مؤخرا بالمركز الثاني وبرصيده 7 نقاط، فيما بقي رصيد الفيصلي 7 نقاط ومتراجعا للمركز الرابع.
وتحسم البطاقة الرابعة في نصف نهائي البطولة مساء الاثنين، من خلال مواجهة الوحدات وشباب الأردن ضمن المجموعة الأولى، علما بأن الحسين إربد ضمن التأهل مبكرا عن المجموعة ذاتها.
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