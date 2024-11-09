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الصريح يتخطى الفيصلي ويبلغ نصف نهائي درع الاتحاد

11/9/2024 11:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- الغد- تخطى فريق الصريح نظيره الفيصلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدرع اتحاد الكرة.

وسجل هدف فريق الصريح الوحيد اللاعب ياسر الرواشدة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاثة دقائق، ليصل بفريقه لنصف نهائي البطولة.

وتصدر الصريح المجموعة برصيد 9 نقاط، ليرافق السلط الذي تأهل مؤخرا بالمركز الثاني وبرصيده 7 نقاط، فيما بقي رصيد الفيصلي 7 نقاط ومتراجعا للمركز الرابع.

وتحسم البطاقة الرابعة في نصف نهائي البطولة مساء الاثنين، من خلال مواجهة الوحدات وشباب الأردن ضمن المجموعة الأولى، علما بأن الحسين إربد ضمن التأهل مبكرا عن المجموعة ذاتها.

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