متى نستعيد صحة القلب بعد الإقلاع عن التدخين؟

يعرف الكل مضار التدخين على الصحة عامة، خصوصاً القلب. لكن، هل من المستطاع استعادة صحة القلب والأوعية الدموية بعد الإقلاع عن التدخين؟



الوقت وتعافي القلب

بمجرد اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، تبدأ الفوائد الصحية لذلك بالظهور، بحسب ما يظهر في مواقع علمية عدة، من بينها موقع "دوكتيسيمو" Doctissimo.

في المقابل، أظهرت دراسة جديدة أن من يدخنون بكثرة يحتاجون إلى سنوات بعد الإقلاع عن التدخين لاستعادة صحة القلب والأوعية الدموية. وقد سعت الدراسة الحديثة التي أجراها باحثون من كوريا الجنوبية، إلى إظهار العلاقة بين صحة القلب والأوعية الدموية بعد سنوات من الإقلاع عن التدخين وبين أنماط معينة شائعة في تعاطي السجائر.



وشملت الدراسة تدقيقاً في بيانات 100 ألف مشارك من المدخنين السابقين، جرت مقارنتها مع بيانات لـ4 ملايين شخص غير مدخن. وتكرّرت المقارنة كل عامين بين عامي 2006 و2019، فيما أُنجز التحليل النهائي للبيانات في العام 2022.



بالنسبة لمن دخّنوا بكثرة طيلة 8 أعوام على الأقل، يبقى الخطر المرتبط بصحة القلب والأوعية الدموية مرتفعاً لمدة طويلة بعد الإقلاع عن التدخين. وقد يستمر هذا الخطر طوال سنوات، فيكون موازياً لذلك الذي لدى المدخنين الحاليين.



وفي المقابل، تبيّن أن من دخنوا لأكثر من 20 سنة يستفيدون من تراجع تدريجي بعد الإقلاع عن السجائر، لكنه يحتاج سنوات طويلة، في مستوى الخطر ليلاقي مستويات الخطر الموجودة لدى من لم يدخن يوماً.



وكذلك يتراجع الخطر نفسه لدى من دخنوا باعتدال، بعد الإقلاع عن السجائر، خلال سنوات قليلة. ويعني ذلك أن التدخين باعتدال يؤثر على القلب والأوعية الدموية، بشكل أقل ممن يكثرون التدخين.



تجدر الإشارة إلى أن السيجارة الواحدة تحتوي على ما لا يقل عن 7000 مادة كيميائية منها النيكوتين، ما يؤدي إلى تسارع في نبضات القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم. وكذلك يعمل غاز أحادي أكسيد الكربون على خفض مخزون الأوكسيجين في الجسم، ما يُلٍزم القلب ببذل مجهود إضافي فيتراكم التعب فيه.



نتائج إيجابية سريعة

صحيحٌ أن الآثار الإيجابية للإقلاع عن التدخين على صحة القلب والأوعية قد لا تظهر قبل سنوات عدة، لكن ثمة نتائج إيجابية تظهر في مدى زمني قصير بعد التوقف عن التدخين، ومن بينها أنه:



- بعد 20 دقيقة من السيجارة الأخيرة، يزول التغيير الذي كان حاصلاً في مستوى ضغط الدم ونبضات القلب مع تدخين كل سيجارة.



- بعد 8 ساعات من السيجارة الأخيرة، تنخفض مستويات أحادي أكسيد الكربون إلى النصف في الدم، وتعود مستويات الأوكسيجين في الدم إلى طبيعتها.



- بعد 24 ساعة من الإقلاع عن التدخين، يتخلص الجسم من النيكوتين بشكل تام.



- بعد 48 ساعة من الإقلاع عن التدخين، يظهر تحسن على مستوى حاستي الذوق والشم.



- بعد 72 ساعة من الإقلاع عن التدخين يبدأ التحسن في التنفس ويصبح أكثر سهولة.



- بعد أسبوعين من الإقلاع عن التدخين يبدأ تراجع الضعف في عضلة القلب.



- بعد 3 أشهر من الإقلاع عن التدخين تخف معدلات السعال والتعب، ويزيد التحسّن في التنفس، ويصبح المشي أكثر سهولة. وكالات

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