ريشة زبانة توائم بين الواقعية والرمزية في نسج مفردات لوحاتها

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- تقدم التشكيلية الأردنية تالا أميل زبانة البعد الجمالي في صيغ واقعية متعددة الرؤى والمضامين في معظم أعمالها الفنية، حيث تتفاعل هذه الأعمال مع المعطيات التشكيلية برؤية معرفية وثقافية مستمدة من مختلف المدارس الفنية، وتعكس أفكارا تستلهم مقوماتها من الواقع. ومع ذلك، فإن زبانة تميل بشكل خاص إلى السريالية.

بدأت أناملها تكتشف طريق الرسم في سن مبكرة، فدعمت هذه الموهبة بدراسة الفنون البصرية، وانطلقت في مشوارها مع هذا العالم متمسكة ببصمتها الخاصة. تمزج الألوان بلمسات سحرية تعكس في أعمالها تأثرها بالواقع وما يدور في خيالها، مستندة إلى معرفة فنية عميقة وإحساس عفوي صادق.

تعشق الفنانة زبانة الحياة بأشكالها وألوانها، وتعيشها بكل تفاصيلها لتحقيق أهدافها وطموحاتها، وتحول هذه التجارب إلى إبداع نابض، خاصة حين تكون متأثرة بالجوانب الإنسانية. تعمل على إعادة تكوين هذه التجارب بشكل فني يتماشى مع الفكرة والموضوع، وفقا لما ذكرته في حديثها لـ"الغد".

وأكدت زبانة أهمية الطبيعة بتنوعها ومكوناتها وعناصرها في التكوين الفني، حيث تتشكل فنيا حسب المدرسة التي تأثرت بها. كما أوضحت أن قضايا المرأة تحتل مكانة خاصة في أعمالها، فهي جزء لا يتجزأ من داخل الإنسان.

اختارت الفنانة زبانة الفن التشكيلي وسيلة لترجمة ما يدور في خيالها ومشاعرها، حيث تعكس أعمالها ما بداخلها بحرية تامة من دون قيود أو قواعد. وترى أن الرسم هو فن مرئي، يعبر عن الأشياء من خلال الخطوط أو البقع الفنية أو الأدوات، ويعد أحد أشكال الفنون التشكيلية والإبداعية.

وتشير زبانة إلى أن الرسم ينقسم إلى أنواع عدة، منها المنظوري الذي يظهر في الأعمال ثلاثية الأبعاد، والميكانيكي الذي يظهر في الفن التشكيلي كبعد بصري يضع فيه الفنان تجربته المحفزة بصريا، ليعكس تأثير شعوره.

الفنانة زبانة، وهي عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، تعتمد على الرسم كوسيلة للتعبير عن مشاعرها وأفكارها. وقد استلهمت أعمالها من مختلف المدارس التشكيلية، مثل الواقعية الرمزية والسريالية، مع ميل خاص نحو الرمزية والسريالية. تقول زبانة: "لا ألتزم بمواضيع معينة، لأنني أرى في الرسم مساحة للتعبير ورسالة للقضايا الإنسانية". ورغم تنوع مواضيع أعمالها، إلا أنها تركز دائما على المعنى، الذي تعتبره روح الرسالة الفنية.

الرسم، بالنسبة للفنانة زبانة، هو في الأساس فكرة تأتي من دون ترتيب مسبق، لذلك لا تقتصر على أجواء محددة، رغم وجود مؤثرات تؤثر في الحالة الشعورية لأي مشروع فني.

وتؤكد زبانة ضرورة كسر النمطية بين الخطوط الثقافية والخيالية في الإبداع التشكيلي، وأهمية أن يتمكن الفنان من استخدام أدواته الإبداعية والفكرية والثقافية بمهارة تضمن له مكانا مميزا على الساحة التشكيلية. فكل مبدع يملك فهمه الخاص لشروط الإبداع، بما يتماشى مع مبتكرات عصره، ويبقى النجاح التشكيلي مرهونا بقدرة الفنان على تطوير أدواته.











تقول الفنانة التشكيلية زبانة، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون والتصميم من الجامعة الأردنية: "إن الفنان التشكيلي المجتهد والمتميز، والمطلع على كل جديد وصاحب الأفكار المتجددة، هو الذي يبرز حضوره بشكل إيجابي في الحركة الثقافية والتشكيلية. فالفنان الحقيقي يسعى إلى إبداع قيم جمالية من خلال أعماله التي تعبر عن مفهوم "الفن من أجل الفن"، إذ يحمل شعورا فنيا راقيا يضفي بعدا جماليا. ووفق زبانة، فإن الإبداع يتجلى في قدرة الفنان على إنتاج أعمال تشكيلية تعكس إحساسه، لأن قيمة الفن تقاس بأثره الجمالي".

وتتحدث التشكيلية عن فكرة معرضها الشخصي الأول بعنوان "من الخيطان"، الذي يعد استكمالا لمشروع تخرجها في الجامعة. يتضمن المعرض 32 لوحة (زيت على قماش) بمختلف الأحجام، ويستعرض موضوع رمزية النسيج والخيطان، حيث ترمز الخيوط إلى أن الإنسان ينسج أفكاره وحياته وعلاقاته خيوطا، ويضع أحلامه في حقيبة منسوجة.

وتوضح زبانة قائلة: "أحياناً يحتاج الإنسان إلى مقص ليقطع عقد حياته، وأحياناً يبدأ بخيط جديد". ورسمت المرأة في لوحاتها وهي تنسج مستقبل أبنائها باستخدام ماكينة خياطة بعد التهجير، مبرزة قيمة المرأة من خلال أفكارها وإنتاجها، وليس فقط جمالها. وتمثل بكرة الخيط في لوحاتها كينونة الإنسان وقيمته وجذوره".

تختتم الفنانة تالا زبانة حديثها بالقول: "أطمح إلى رسم واقعنا خال من الحروب، وأن يعم السلام في الأرض. أؤمن بأهمية دور الفنانين في الحفاظ على الثقافة والفن النبيل، واحترام الماضي، وبث الأمل، وتشجيع الطلاب على المثابرة. كما أرى ضرورة ألا تكون هناك فجوة بين الفنانين الجدد والكبار، فاحترامي وتقديري للفنانين الكبار كبير".