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الموسيقار عمر خيرت يستعيد طفولته وأسرار شغفه بالفن

11/9/2024 11:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في أجواء مفعمة بالحماس والسعادة، حل الموسيقار العالمي عمر خيرت ضيفا مميزا على معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 التي انطلقت تحت شعار "هكذا نبدأ"، حيث تألق بعفويته وكلامه الملهم، في لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي، أخذ خلاله زوار المعرض من عاشقي سيمفونياته وألحانه في رحلة عبر مشواره الفني الطويل مع الموسيقا، متحدثا عن أسرار شغفه بالفن منذ طفولته، مستنداً في حديثه إلى كتابه "المتمرد.. سيرة حياة عمر خيرت".
في بداية الجلسة عبر خيرت عن سعادته الكبيرة بوجوده في الشارقة، ومشاركته في تظاهرة ثقافية كبيرة بحجم معرض "الشارقة الدولي للكتاب"، حيث قال: "سعيد للغاية بزيارتي للشارقة، ودعوتي لحضور فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذه الدورة، فهذه أول مرة لي هنا، ويسعدني جداً أن أقدم موسيقاي وأحاسيسي في هذه الإمارة، ومع كل هذا الجمهور".
وتطرق خيرت للحديث عن بداياته الموسيقية، ونشأته في كنف عائلة مثقفة، محبة لمختلف أنواع الفنون وبالأخص الموسيقا، وكيف تأثر بموسيقا عمه الموسيقار الكبير "أبو بكر خيرت"، المهندس الذي صمم المبنى المخصص لأكاديمية الفنون ومعهد الكونسرفتوار، والذي أصبح أول عميد له، وعن هذا الأثر قال خيرت: "منذ طفولتي كنت أشاهد حفلات أبو بكر خيرت في الأوبرا، وتمنيت أن أكون مثله يوماً ما، وفي النهاية سلكت الطريق نفسه لكن بأسلوبي الخاص".
وخلال حديث شيق دار بتمكن وحرفية من قبل الإعلامية منى الشاذلي، فتح خيرت قلبه للجمهور وتحدث عن عزفه في ستينيات القرن الماضي على الطبول "الدرامز"، الذي كان مرادفا من وجهة نظر خيرت الشاب للحرية والشباب والجموح الستينياتي، وخصوصاً كما يقول خيرت: "إنه لعب "الدرامز" بعد أحداث حزيران (يونيو) 1967م، فجاء وكأنه صرخة مدوية للألم الذي شعر به هو وكل أصدقائه والعرب جميعاً، ثم بعدها بسنوات، اتجه عمر خيرت للعزف على البيانو الآلة التي وصفها بأنها "أم الآلات الموسيقية".
وتوقف خيرت عند مفاهيمه الفنية، وأهدافه التي وضعها نصب عينيه حين قرر تأليف موسيقاه على البيانو، الذي يعد آلة غربية بامتياز، تختلف كلياً عن موسيقا الشرق، حيث قال خيرت في هذا الصدد: "نحن كشعوب عربية نحب الغناء، وتجربة أن يكون هناك موسيقا خالصة لم يكنْ مألوفاً من قبل، لذلك، حين ألفت أولى مقطوعاتي ليلة القبض على فاطمة، طلبت من المنتج أن يطبعها على شرائط، لكنه خاف من الفكرة ورفض تقديمها كومسيقا خالصة خارج الفيلم، في النهاية أقنعته وطبع 3000 شريط فقط، لكنها لاقت رواجا كبيرا وأحبها الناس، في تلك الأثناء كان هدفي الوحيد أن يكون لدينا موسيقا عربية عالمية، تتناغم مع القوالب الموسيقية الغربية، وتظل محتفظة بهويتها الشرقية النغمية".

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