حينما يصبح بريق الفضة خيارا استثماريا.. عائلات تلجأ للتخزين الآمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان– تقف سمر عبد الله إلى جانب خطيبها حائرة في محل بيع الذهب، بعدما شاهدت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لأسعار كبيرة، إذ إن مهرها لا يكفي لشراء كمية جيدة من الذهب، في ظل معرفتها بظروف زوجها المستقبلي المادية وعدم قدرته على زيادة المبلغ حاليا.
تقلب سمر في المجوهرات، تسأل عن الأسعار، تنتظر البائع لاحتساب الوزن، المصنعية، تنظر إلى الآلة الحاسبة، تشاهد خطيبها وهو متوتر، وبعدما تعرف السعر تخطر في بالها فكرة.
قالت سمر لخطيبها لنشتر الفضة، ونطليه بالذهب، حتى يمضي العرس كما خطط له، ونحتفظ بمال الذهب حتى وقت آخر، تردد خطيبها كثيرا قبل الموافقة، لكنه اقتنع تحت ضغط اقتراب موعد الزفاف، وإصرار خطيبته، وتأكيد البائع على عدم ظهور الفرق أمام الناس، ليتفق الجميع على اتخاذ هذه الخطوة من دون معرفة الأهل من الطرفين.
بريق الفضة عاد مرة أخرى، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، والذي بات يشكل فرقا ممتازا إلى جانب المعدن الأصفر كبديل آمن للاستثمار، وأقل ثمنا ولا سيما مع ارتباط هذين المعدنين ببعضهما بعضا.
ويعود ارتباط الذهب والفضة بحسب المؤرخين إلى آلاف السنين، وحتى في نهوضهما كبدائل للعملات الورقية في سماء الأسواق العالمية مع تسجيلهما مكاسب قوية ومتواصلة خلال الفترة الحالية.
تكتسب الفضة صفة "ذهب الرجل الفقير"، بسبب اشتراكه مع المعدن الأصفر في كثير من الصفات المؤدية لصعود الذهب مع انخفاض سعره وبالتالي قدرة الأقل دخلا على اقتنائه.
ويقول خبير المجوهرات والمقتنيات الثمينة حسن سكجها، إن التوجه الآن لشراء سبائك الفضة في توجه غير مسبوق وكميات كبيرة جدا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الذهب، وأيضا بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار الفضة، إذ كان سعر كيلو الفضة السويسري قبل فترة بسيطة قرابة 400 دينار، ثم أصبح بعد فترة بسيطة 650 دينارا، والآن سعره يتجاوز 850 دينارا تقريبا.
ويشير سكجها إلى أن ذلك يعود إلى التوترات الحاصلة في العالم، ولا سيما ما يحدث في أوكرانيا والشرق الأوسط، إضافة إلى انخفاض سعر الفائدة في البنوك الأميركية والتوجه إلى الملاذات الآمنة من الذهب والفضة.
وعلى الرغم من ارتباط المعدنين بالكثير من المواصفات إلا أن الفضة تغلب الذهب باستخداماتها الصناعية مثل الإلكترونيات والألواح الشمسية وحتى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) أيضا.
وبالعودة إلى تاريخ الفضة فقد عرف الإنسان المعادن النفيسة قبل حوالي 6 آلاف عام، واستخدمها في البداية لأغراض التفاخر والوجاهة وحتى الزينة قبل أن تتحول إلى أحد أبرز أشكال الثروة، إذ كان الذهب والفضة أول المعادن الثمينة المكتشفة، وحقيقة أنهما في العادة يتم اكتشافهما معا خلال عمليات التعدين جعلت الرابط بينهما أمرا شبه حتمي.
ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن المعادن شكلت على مدار التاريخ مصدرا للناس، سواء على شكل حُلي أو حتى بلا تصنيع، ويؤكد أن سعر الفضة اليوم يميل إلى الارتفاع بمرور الوقت، خاصة في ظل الطلب على استخدامها في الصناعة والتكنولوجيا، وفي حال أخذت قيمتها الحقيقية.
ويذكر أن الفضة معدن واسع الاستخدام في القطاع الصناعي، حيث تعد سلعة مالية تستخدم في المحافظ المالية وتستخدم في العديد من المعدات الصناعية بفضل قدرتها العالية على الموصلية ومقاومتها للصدأ.
وتشمل الابتكارات التكنولوجية المستقبلية استخدامها في البطاريات، والأجهزة الإلكترونية، وخلايا الطاقة، وأجهزة البحث الطبي نتيجة لذلك، يمكن توقع استمرار نمو الاستثمار في الفضة مع توسع الاقتصاد.
وعبر التاريخ تحدد سعر الذهب والفضة بناء على وفرته أو ندرته باختلاف البلدان والأعوام.
وفي ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب وصل سعر أونصة الفضة اليوم تقريبا إلى 32 دولارا ومع تصاعد التوترات الاقتصادية في العالم، يلجأ كثيرون إلى البحث عن طرق آمنة لتخزين أموالهم وحفظ قيمتها، وسط هذه المخاوف، تتزايد شعبية الاستثمار في المعادن الثمينة، وعلى رأسها الفضة، كوسيلة للحفاظ على المال ضد التقلبات الاقتصادية والتضخم، وبينما كانت الفضة تقليديا خيارا للمستثمرين المحترفين، أصبح الناس من مختلف الخلفيات يفكرون في تخصيص جزء من مدخراتهم لهذا المعدن الثمين.
خبير المجوهرات والمقتنيات الثمينة، حسن سكجها يعتقد أن معدن الفضة سعره أقل من السعر المفروض أن يكون عليه، فلو افترضنا أن الكمية المستخرجة من باطن الأرض سبعة أضعاف كمية الذهب، بينما الفرق بالسعر بينه وبين الذهب أقل بكثير مما يتناسب مع كمية الذهب، لذا "أنا أنصح الجميع باستثمار الذهب والفضة والاحتفال به على المدى البعيد، وليس القريب".
ويبين الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن الأفراد اليوم يبحثون عن حلول للحفاظ على قيمة المال معهم بعد وجود تجارب من دول مجاورة قام التضخم بأكل مالها وإنهيار عملتها الورقية وقيمتها السوقية، والبدائل كانت عادة للذهب أما اليوم نشاهد أن التحول أيضا للاستثمار والحفاظ على المال عن طريق شراء الفضة.
لكن مع استمرار المضاربة في سوق الفضة، يصبح الخوف عاملا رئيسا لا يمكن تجاهله فيؤدي هذا الخوف إلى تقلبات غير متوقعة في الأسعار، مما يجعل تفسير التحركات السعرية أمرا صعبا.
ويؤكد أن هذا التضارب يؤثر على الاستثمار في الفضة بشكل إيجابي أو سلبي، حيث يتصرف المستثمرون أحيانا بشكل غير منطقي ويفضلون ردود أفعال مبالغ فيها تجاه الأخبار فيمكن أن يتوجهوا للبيع عندما يتوقعون ارتفاع الأسعار أو يتحولون إلى الاتجاه الهبوطي رغم وجود أخبار إيجابية كما يساهم التفاؤل والتشاؤم المفرط في سوء تسعير الأسعار الفورية.
رغم وجود إستراتيجية تداول جيدة، يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التحكم في عواطفهم، مما يدفعهم لإنفاق أموالهم لتغطية نفقاتهم قصيرة الأجل أو شراء الفضة بأسعار غير متوقعة بسبب التضخم.
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