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حينما يصبح بريق الفضة خيارا استثماريا.. عائلات تلجأ للتخزين الآمن

11/9/2024 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان– تقف سمر عبد الله إلى جانب خطيبها حائرة في محل بيع الذهب، بعدما شاهدت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لأسعار كبيرة، إذ إن مهرها لا يكفي لشراء كمية جيدة من الذهب، في ظل معرفتها بظروف زوجها المستقبلي المادية وعدم قدرته على زيادة المبلغ حاليا.
تقلب سمر في المجوهرات، تسأل عن الأسعار، تنتظر البائع لاحتساب الوزن، المصنعية، تنظر إلى الآلة الحاسبة، تشاهد خطيبها وهو متوتر، وبعدما تعرف السعر تخطر في بالها فكرة.
قالت سمر لخطيبها لنشتر الفضة، ونطليه بالذهب، حتى يمضي العرس كما خطط له، ونحتفظ بمال الذهب حتى وقت آخر، تردد خطيبها كثيرا قبل الموافقة، لكنه اقتنع تحت ضغط اقتراب موعد الزفاف، وإصرار خطيبته، وتأكيد البائع على عدم ظهور الفرق أمام الناس، ليتفق الجميع على اتخاذ هذه الخطوة من دون معرفة الأهل من الطرفين.
بريق الفضة عاد مرة أخرى، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، والذي بات يشكل فرقا ممتازا إلى جانب المعدن الأصفر كبديل آمن للاستثمار، وأقل ثمنا ولا سيما مع ارتباط هذين المعدنين ببعضهما بعضا.
ويعود ارتباط الذهب والفضة بحسب المؤرخين إلى آلاف السنين، وحتى في نهوضهما كبدائل للعملات الورقية في سماء الأسواق العالمية مع تسجيلهما مكاسب قوية ومتواصلة خلال الفترة الحالية.
تكتسب الفضة صفة "ذهب الرجل الفقير"، بسبب اشتراكه مع المعدن الأصفر في كثير من الصفات المؤدية لصعود الذهب مع انخفاض سعره وبالتالي قدرة الأقل دخلا على اقتنائه.
ويقول خبير المجوهرات والمقتنيات الثمينة حسن سكجها، إن التوجه الآن لشراء سبائك الفضة في توجه غير مسبوق وكميات كبيرة جدا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الذهب، وأيضا بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار الفضة، إذ كان سعر كيلو الفضة السويسري قبل فترة بسيطة قرابة 400 دينار، ثم أصبح بعد فترة بسيطة 650 دينارا، والآن سعره يتجاوز 850 دينارا تقريبا.
ويشير سكجها إلى أن ذلك يعود إلى التوترات الحاصلة في العالم، ولا سيما ما يحدث في أوكرانيا والشرق الأوسط، إضافة إلى انخفاض سعر الفائدة في البنوك الأميركية والتوجه إلى الملاذات الآمنة من الذهب والفضة.
وعلى الرغم من ارتباط المعدنين بالكثير من المواصفات إلا أن الفضة تغلب الذهب باستخداماتها الصناعية مثل الإلكترونيات والألواح الشمسية وحتى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) أيضا.
وبالعودة إلى تاريخ الفضة فقد عرف الإنسان المعادن النفيسة قبل حوالي 6 آلاف عام، واستخدمها في البداية لأغراض التفاخر والوجاهة وحتى الزينة قبل أن تتحول إلى أحد أبرز أشكال الثروة، إذ كان الذهب والفضة أول المعادن الثمينة المكتشفة، وحقيقة أنهما في العادة يتم اكتشافهما معا خلال عمليات التعدين جعلت الرابط بينهما أمرا شبه حتمي.
ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن المعادن شكلت على مدار التاريخ مصدرا للناس، سواء على شكل حُلي أو حتى بلا تصنيع، ويؤكد أن سعر الفضة اليوم يميل إلى الارتفاع بمرور الوقت، خاصة في ظل الطلب على استخدامها في الصناعة والتكنولوجيا، وفي حال أخذت قيمتها الحقيقية.
ويذكر أن الفضة معدن واسع الاستخدام في القطاع الصناعي، حيث تعد سلعة مالية تستخدم في المحافظ المالية وتستخدم في العديد من المعدات الصناعية بفضل قدرتها العالية على الموصلية ومقاومتها للصدأ.
وتشمل الابتكارات التكنولوجية المستقبلية استخدامها في البطاريات، والأجهزة الإلكترونية، وخلايا الطاقة، وأجهزة البحث الطبي نتيجة لذلك، يمكن توقع استمرار نمو الاستثمار في الفضة مع توسع الاقتصاد.
وعبر التاريخ تحدد سعر الذهب والفضة بناء على وفرته أو ندرته باختلاف البلدان والأعوام.
وفي ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب وصل سعر أونصة الفضة اليوم تقريبا إلى 32 دولارا ومع تصاعد التوترات الاقتصادية في العالم، يلجأ كثيرون إلى البحث عن طرق آمنة لتخزين أموالهم وحفظ قيمتها، وسط هذه المخاوف، تتزايد شعبية الاستثمار في المعادن الثمينة، وعلى رأسها الفضة، كوسيلة للحفاظ على المال ضد التقلبات الاقتصادية والتضخم، وبينما كانت الفضة تقليديا خيارا للمستثمرين المحترفين، أصبح الناس من مختلف الخلفيات يفكرون في تخصيص جزء من مدخراتهم لهذا المعدن الثمين.
خبير المجوهرات والمقتنيات الثمينة، حسن سكجها يعتقد أن معدن الفضة سعره أقل من السعر المفروض أن يكون عليه، فلو افترضنا أن الكمية المستخرجة من باطن الأرض سبعة أضعاف كمية الذهب، بينما الفرق بالسعر بينه وبين الذهب أقل بكثير مما يتناسب مع كمية الذهب، لذا "أنا أنصح الجميع باستثمار الذهب والفضة والاحتفال به على المدى البعيد، وليس القريب".
ويبين الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن الأفراد اليوم يبحثون عن حلول للحفاظ على قيمة المال معهم بعد وجود تجارب من دول مجاورة قام التضخم بأكل مالها وإنهيار عملتها الورقية وقيمتها السوقية، والبدائل كانت عادة للذهب أما اليوم نشاهد أن التحول أيضا للاستثمار والحفاظ على المال عن طريق شراء الفضة.
لكن مع استمرار المضاربة في سوق الفضة، يصبح الخوف عاملا رئيسا لا يمكن تجاهله فيؤدي هذا الخوف إلى تقلبات غير متوقعة في الأسعار، مما يجعل تفسير التحركات السعرية أمرا صعبا.
ويؤكد أن هذا التضارب يؤثر على الاستثمار في الفضة بشكل إيجابي أو سلبي، حيث يتصرف المستثمرون أحيانا بشكل غير منطقي ويفضلون ردود أفعال مبالغ فيها تجاه الأخبار فيمكن أن يتوجهوا للبيع عندما يتوقعون ارتفاع الأسعار أو يتحولون إلى الاتجاه الهبوطي رغم وجود أخبار إيجابية كما يساهم التفاؤل والتشاؤم المفرط في سوء تسعير الأسعار الفورية.
رغم وجود إستراتيجية تداول جيدة، يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التحكم في عواطفهم، مما يدفعهم لإنفاق أموالهم لتغطية نفقاتهم قصيرة الأجل أو شراء الفضة بأسعار غير متوقعة بسبب التضخم.

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