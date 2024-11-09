ما مصير إدانات ترامب وقضاياه القانونية بعد فوزه الانتخابي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من المتوقع أن يكون دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يتولى المنصب بينما تواجهه عدة قضايا جنائية معلقة. فقد قاد صعوده إلى البيت الأبيض البلاد إلى موقف غير مسبوق، حيث ستُغلق العديد من قضاياه القانونية عند توليه المنصب.
ووفقاً لتقارير شريكه الإخباري الأمريكي، CBS، بدأت النقاشات بالفعل بين فريق ترامب والمكتب المسؤول عن القضايا الفيدرالية حول كيفية إنهاء هذه القضايا.
إدانة ترامب في نيويورك بشأن أموال الصمت
في مايو الماضي، أدين ترامب بـ 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك، بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنباً في جميع التهم المتعلقة بدفع أموال لإسكات نجمة أفلام للبالغين. وأجل القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم من سبتمبر إلى 26 نوفمبر بعد الانتخابات. ورغم فوز ترامب، يمكن أن يمضي الحكم قدماً كما هو مخطط له، لكن من غير المرجح أن يُحكم عليه بالسجن نظراً لعمره وكونه مداناً لأول مرة.
تقول جولي ريندلمن، المدعية السابقة في بروكلين، إنه إذا حُكم على ترامب بالسجن، فإن محاميه سيستأنفون الحكم على الفور، بحجة أن السجن سيمنعه من أداء مهامه الرسمية. وأضافت ريندلمن أن "عملية الاستئناف في هذا السيناريو قد تستمر لسنوات."
قضية التلاعب بنتائج انتخابات 2020
رفع المدعي الخاص جاك سميث العام الماضي تهماً جنائية ضد ترامب بشأن جهوده لقلب نتيجة انتخابات 2020 لصالحه. ومع أن المحكمة العليا قضت هذا الصيف بأن ترامب يتمتع بحصانة جزئية من المقاضاة الجنائية على أفعال رسمية قام بها أثناء منصبه، أعاد سميث تقديم القضية، بحجة أن محاولات ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات لم تكن جزءاً من مهامه الرسمية.
يرى نيما رحماني، المدعي الفيدرالي السابق، أنه كـ"رئيس منتخب، تزول المشاكل الجنائية لترامب في هذه القضية"، مضيفاً أن هناك سابقة واضحة تمنع مقاضاة رئيس في منصبه، ما يعني أنه سيتم إسقاط القضية المتعلقة بالاحتيال الانتخابي.
إذا رفض سميث إسقاط القضية، فقد يقوم ترامب بإقالته ببساطة، كما سبق أن صرح بأنه يعتزم ذلك. حيث قال ترامب خلال مقابلة إذاعية في أكتوبر: "سأطرده خلال ثانيتين."
قضية الوثائق السرية
يتولى سميث أيضاً قضية تتعلق بسوء تعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي اتهامات ينفيها ترامب. ووفقاً للائحة الاتهام، يُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية في منزله في مارالاغو وعرقلة جهود وزارة العدل لاسترجاعها.
القاضية آيلين كانون، التي عينها ترامب، رفضت التهم في يوليو، مشيرة إلى أن تعيين سميث من قبل وزارة العدل لقيادة القضية كان غير قانوني. استأنف سميث القرار، لكن مع تولي ترامب منصبه، تجري محادثات الآن حول إنهاء القضية. يتوقع رحماني أن تلقى هذه القضية نفس مصير قضية الاحتيال الانتخابي، مشيراً إلى أن "وزارة العدل ستتخلى عن استئنافها بشأن رفض قضية الوثائق السرية."
قضية التلاعب بنتائج انتخابات جورجيا 2020
يواجه ترامب اتهامات جنائية في جورجيا بشأن محاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية. واجهت القضية عقبات عديدة، بما في ذلك محاولات استبعاد المدعية العامة فاني ويليس بسبب ارتباطها بمحامٍ وظفته للعمل في القضية.
ويتوقع الخبراء القانونيون الآن أنه سيتم تجميد القضية طوال فترة رئاسة ترامب. وعند سؤال القاضي عما إذا كان من الممكن محاكمة ترامب في حال انتخابه، أجاب محامي ترامب، ستيف سادو، قائلاً: "الإجابة على ذلك هي أنني أعتقد أنه بموجب بند السيادة وواجباته كرئيس للولايات المتحدة، لن تجري هذه المحاكمة حتى بعد انتهاء فترته في المنصب."
هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه؟
من الناحية النظرية، نعم. لم يسبق لرئيس أن عفا عن نفسه، لذا سيكون ذلك خطوة غير مسبوقة. ولكن العفو الرئاسي ينطبق فقط على القضايا الفيدرالية، بينما أدين ترامب في نيويورك بتهم جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، مما يعني أنه لن يتمكن من العفو عن نفسه في قضية اموال الصمت.
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