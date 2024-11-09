ما مصير إدانات ترامب وقضاياه القانونية بعد فوزه الانتخابي؟

من المتوقع أن يكون دونالد أول رئيس للولايات المتحدة يتولى المنصب بينما تواجهه عدة قضايا جنائية معلقة. فقد قاد صعوده إلى البيت الأبيض البلاد إلى موقف غير مسبوق، حيث ستُغلق العديد من قضاياه القانونية عند توليه المنصب.

ووفقاً لتقارير شريكه الإخباري الأمريكي، CBS، بدأت النقاشات بالفعل بين فريق ترامب والمكتب المسؤول عن القضايا الفيدرالية حول كيفية إنهاء هذه القضايا.



إدانة ترامب في نيويورك بشأن أموال الصمت

في مايو الماضي، أدين ترامب بـ 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك، بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنباً في جميع التهم المتعلقة بدفع أموال لإسكات نجمة أفلام للبالغين. وأجل القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم من سبتمبر إلى 26 نوفمبر بعد الانتخابات. ورغم فوز ترامب، يمكن أن يمضي الحكم قدماً كما هو مخطط له، لكن من غير المرجح أن يُحكم عليه بالسجن نظراً لعمره وكونه مداناً لأول مرة.



تقول جولي ريندلمن، المدعية السابقة في بروكلين، إنه إذا حُكم على ترامب بالسجن، فإن محاميه سيستأنفون الحكم على الفور، بحجة أن السجن سيمنعه من أداء مهامه الرسمية. وأضافت ريندلمن أن "عملية الاستئناف في هذا السيناريو قد تستمر لسنوات."

قضية التلاعب بنتائج انتخابات 2020

رفع المدعي الخاص جاك سميث العام الماضي تهماً جنائية ضد ترامب بشأن جهوده لقلب نتيجة انتخابات 2020 لصالحه. ومع أن المحكمة العليا قضت هذا الصيف بأن ترامب يتمتع بحصانة جزئية من المقاضاة الجنائية على أفعال رسمية قام بها أثناء منصبه، أعاد سميث تقديم القضية، بحجة أن محاولات ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات لم تكن جزءاً من مهامه الرسمية.



يرى نيما رحماني، المدعي الفيدرالي السابق، أنه كـ"رئيس منتخب، تزول المشاكل الجنائية لترامب في هذه القضية"، مضيفاً أن هناك سابقة واضحة تمنع مقاضاة رئيس في منصبه، ما يعني أنه سيتم إسقاط القضية المتعلقة بالاحتيال الانتخابي.



إذا رفض سميث إسقاط القضية، فقد يقوم ترامب بإقالته ببساطة، كما سبق أن صرح بأنه يعتزم ذلك. حيث قال ترامب خلال مقابلة إذاعية في أكتوبر: "سأطرده خلال ثانيتين."



قضية الوثائق السرية

يتولى سميث أيضاً قضية تتعلق بسوء تعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي اتهامات ينفيها ترامب. ووفقاً للائحة الاتهام، يُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية في منزله في مارالاغو وعرقلة جهود وزارة العدل لاسترجاعها.



القاضية آيلين كانون، التي عينها ترامب، رفضت التهم في يوليو، مشيرة إلى أن تعيين سميث من قبل وزارة العدل لقيادة القضية كان غير قانوني. استأنف سميث القرار، لكن مع تولي ترامب منصبه، تجري محادثات الآن حول إنهاء القضية. يتوقع رحماني أن تلقى هذه القضية نفس مصير قضية الاحتيال الانتخابي، مشيراً إلى أن "وزارة العدل ستتخلى عن استئنافها بشأن رفض قضية الوثائق السرية."



قضية التلاعب بنتائج انتخابات جورجيا 2020

يواجه ترامب اتهامات جنائية في جورجيا بشأن محاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية. واجهت القضية عقبات عديدة، بما في ذلك محاولات استبعاد المدعية العامة فاني ويليس بسبب ارتباطها بمحامٍ وظفته للعمل في القضية.



ويتوقع الخبراء القانونيون الآن أنه سيتم تجميد القضية طوال فترة رئاسة ترامب. وعند سؤال القاضي عما إذا كان من الممكن محاكمة ترامب في حال انتخابه، أجاب محامي ترامب، ستيف سادو، قائلاً: "الإجابة على ذلك هي أنني أعتقد أنه بموجب بند السيادة وواجباته كرئيس للولايات المتحدة، لن تجري هذه المحاكمة حتى بعد انتهاء فترته في المنصب."



هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه؟

من الناحية النظرية، نعم. لم يسبق لرئيس أن عفا عن نفسه، لذا سيكون ذلك خطوة غير مسبوقة. ولكن العفو الرئاسي ينطبق فقط على القضايا الفيدرالية، بينما أدين ترامب في نيويورك بتهم جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، مما يعني أنه لن يتمكن من العفو عن نفسه في قضية اموال الصمت.