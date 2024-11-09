(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة عشيرة الجعافرة من عرب السواحرة عامة وعائلة الحلو والاطرش خاصة
الفاضلة يسرى يوسف سلمان الحلو ( الاطرش )
( ام ليث )
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 10-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد غزة هاشم - البقعة الى مقبرة موبص - عين الباشا
تقبل التعازي للرجال في مضافة العمايرة في زي وللنساء في منزل زوج المرحومة في صويلح خلف مخبز الايمان
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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