(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد آل سماره
الحاج احمد محمود مصطفى سماره
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 10-11-2024 بعد صلاة العصر من مسجد صدام حسين في الحصن الى مقبرة الصريح الاسلامية
تقبل التعازي للرجال والنساء في بيت المرحوم - الحي الشرقي من مدينة الحصن من الساعة 4 الى الساعة 10
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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