الأردن يدين اعتداء وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية في مدينة سيئون اليمنية يوم أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة ضابط آخر.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الاعتداء الجبان، مشدداً على تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.
كما أكد السفير القضاة دعم المملكة لجهود التحالف في مكافحة الإرهاب والتهريب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهيدين، والتمنيات بالشفاء العاجل للضابط المصاب.
MENAFN09112024000072011014ID1108868901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.