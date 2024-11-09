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الأردن يدين اعتداء وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية

11/9/2024 11:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية في مدينة سيئون اليمنية يوم أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة ضابط آخر.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الاعتداء الجبان، مشدداً على تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.

كما أكد السفير القضاة دعم المملكة لجهود التحالف في مكافحة الإرهاب والتهريب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهيدين، والتمنيات بالشفاء العاجل للضابط المصاب.

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