ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال بلبنان
التاريخ
11/9/2024 11:31:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت
وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان أمس السبت إلى 33 شهيدا وعشرات المصابين.
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