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ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال بلبنان

11/9/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان أمس السبت إلى 33 شهيدا وعشرات المصابين.

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