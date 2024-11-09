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إبداع صلاح يقود ليفربول لفوز مهم وصدارة مريحة في البريميرليغ

11/9/2024 11:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انفرد ليفربول مغردا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط كاملة عن ملاحقه مانشستر سيتي، مساء السبت، بعد انتصار مهم على أستون فيلا، ساهم فيه بشكل كبير، النجم المصري محمد صلاح.

وعلى استاد أنفيلد، انتصر ليفربول بنتيجة 2-0 على خصمه العنيد أستون فيلا، ليوسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة هذا العام.

وسجل لليفربول الأوروغواياني داروين نونيز بالدقيقة 20، بتمريرة من محمد صلاح، قبل أن يضيف الأخير هدفا رائعا حسم به اللقاء، في الدقيقة 84.


وصعد صلاح للمركز الثاني بترتيب هدافي الدوري، برصيد 8 أهداف، خلف المتصدر إيرلنغ هالاند صاحب الـ12 هدفا.


وكان مانشستر سيتي قد تعرض لهزيمة مفاجئة أمام برايتون، بنتيجة 1-2، في وقت سابق من السبت.

وستتوقف منافسات الدوري فترة أسبوعين، بسبب منافسات تصفيات كأس العالم وبطولة دوري الأمم الأوروبية، ومنافسات دولية أخرى.

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