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الأسمري يفك صيام 4 مواسم

11/9/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى لاعب وسط الأهلي، علي الأسمري، صياما استمر 4 أعوام مع قلعة الكؤوس في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بتسجيله الهدف الثاني للراقي في مرمى الرائد بالمواجهة التي كسبها الأهلي 2/صفر، أول من أمس.
وأحرز الأسمري الهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليكسر عقدة التهديف التي صاحبته 1531 يومًا، حيث يعود آخر هدف سجله اللاعب في الدوري السعودي إلى الـ30 من أغسطس 2020 أمام الشباب، في اللقاء الذي انتهي بالتعادل 1/1.
وقد خاض الأسمري مع الأهلي 101 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصنع اثنين، وفقا لموقع ((ترانسفير ماركت)) لإحصائيات كرة القدم.

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