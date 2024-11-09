الأسمري يفك صيام 4 مواسم

(MENAFN
- Al Watan)
أنهى لاعب
وسط الأهلي، علي الأسمري، صياما استمر 4 أعوام مع قلعة الكؤوس في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بتسجيله الهدف الثاني للراقي في مرمى الرائد بالمواجهة التي كسبها الأهلي 2/صفر، أول من أمس.
وأحرز الأسمري الهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليكسر عقدة التهديف التي صاحبته 1531 يومًا، حيث يعود آخر هدف سجله اللاعب في الدوري
السعودي إلى الـ30 من أغسطس 2020 أمام الشباب، في اللقاء الذي انتهي بالتعادل 1/1.
وقد خاض الأسمري مع الأهلي 101 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصنع اثنين، وفقا لموقع ((ترانسفير ماركت)) لإحصائيات كرة القدم.
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