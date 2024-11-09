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6 أندية تتنافس على الجابر

11/9/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن اللاعب السعودي المحترف، جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني عبدالملك الجابر، تلقى العديد من العروض، وسط اهتمام خاص من النصر، للحصول على خدماته، خصوصًا أن الجابر عاد إلى البوسنة، للانتظام في تدريبات فريقه، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي مع العالمي. وأكدت ذات المصادر أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين إدارة النصر وعبدالملك الجابر، وأن هناك 6 أندية أخرى تفاوض جيلييزنيتشار، سواء من الأندية السعودية أو من أندية خارجية من أجل ضم اللاعب، الذي لم يتخذ قراره النهائي، ولكنه يفضل الاحتراف الخارجي. وأشارت إلى أن هناك أفضلية لاتحاد الكرة السعودي ومركز الابتعاث، بسبب دورهما المؤثر في مسيرة اللاعب.

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