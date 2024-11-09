6 أندية تتنافس على الجابر

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن اللاعب السعودي المحترف، جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني عبدالملك الجابر، تلقى العديد من العروض، وسط اهتمام خاص من النصر، للحصول على خدماته، خصوصًا أن الجابر عاد إلى البوسنة، للانتظام في تدريبات فريقه، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي مع العالمي. وأكدت ذات المصادر أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين إدارة النصر وعبدالملك الجابر، وأن هناك 6 أندية أخرى تفاوض جيلييزنيتشار، سواء من الأندية السعودية أو من أندية خارجية من أجل ضم اللاعب، الذي لم يتخذ قراره النهائي، ولكنه يفضل الاحتراف الخارجي. وأشارت إلى أن هناك أفضلية لاتحاد الكرة السعودي ومركز الابتعاث، بسبب دورهما المؤثر في مسيرة اللاعب.
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