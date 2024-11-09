Sunday, 10 November 2024 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العروبة يمنع ديابي من التاريخ

11/9/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Al Watan) حرم العروبة لاعب الاتحاد، الفرنسي موسى ديابي، من مواصلة التوهج خلال الموسم الحالي، رغم انتصار العميد 2 /صفر، في المباراة التي شهدتها الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وبحسب ما ذكرته شبكة ((أوبتا)) لإحصائيات، فإن ديابي كان يحتاج للصناعة أمام العروبة، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الاتحاد يقدم تمريرة حاسمة على الأقل في 3 مباريات متتالية خارج الديار بمسابقة الدوري. وأوضحت أن فهد المولد فعل ذلك الإنجاز خلال موسم 2016، بالإضافة إلى التشيلي كارلوس فيلانويفا في موسم 2017، قبل أن يفشل ديابي في تكرار الأمر. وكان ديابي قد حقق رقمًا غير مسبوق في تاريخ المسابقة، متمثل في تقديم 10 تمريرات حاسمة في أول 9 جولات.من جهة أخرى، منح مدرب العميد، الفرنسي لوران بلان، لاعبيه راحة لمدة 6 أيام، على أن يستأنف تدريباته الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الفتح في الـ24 من نوفمبر الجاري، لحساب الجولة الـ11 للدوري.

MENAFN09112024000089011017ID1108868888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث