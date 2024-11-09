العروبة يمنع ديابي من التاريخ

(MENAFN
- Al Watan)
حرم العروبة لاعب
الاتحاد، الفرنسي موسى ديابي، من مواصلة التوهج خلال الموسم الحالي، رغم انتصار العميد 2 /صفر، في المباراة التي شهدتها الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وبحسب ما ذكرته شبكة ((أوبتا)) لإحصائيات، فإن ديابي كان يحتاج للصناعة أمام العروبة، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الاتحاد يقدم تمريرة حاسمة على الأقل في 3 مباريات
متتالية خارج الديار بمسابقة الدوري. وأوضحت أن فهد المولد فعل ذلك الإنجاز خلال موسم 2016، بالإضافة إلى التشيلي كارلوس فيلانويفا في موسم 2017، قبل أن يفشل ديابي في تكرار الأمر. وكان ديابي قد حقق رقمًا غير مسبوق في تاريخ المسابقة، متمثل في تقديم 10 تمريرات حاسمة في أول 9 جولات.من جهة أخرى، منح مدرب العميد، الفرنسي لوران بلان، لاعبيه راحة لمدة 6 أيام، على أن يستأنف تدريباته الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الفتح في الـ24 من نوفمبر الجاري، لحساب الجولة الـ11 للدوري.
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