الساطي يهدد العقيد

(MENAFN
- Al Watan)
اقترب مهاجم الشباب المغربي، عبدالرزاق حمدالله، من تحقيق رقم تاريخي قياسي، متمثلا في تجاوز أهداف لاعب
الأهلي السابق، السوري عمر السومة، في تاريخ دوري المحترفين، إذ تفصل 12 هدفًا للمغربي في الموسم الحالي، في تربع الساطي على عرش أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا في الدوري، في وقت سجل نجم الشباب نفسه أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على أندية مختلفة، وذلك من خلال تسجيله في 25 ناديًا مختلفًا.
وبات النجم الشبابي، عبدالرزاق حمدالله، في المركز الرابع كأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ الدوري
السعودي، حيث يتصدر الأسطورة الرياضية، ماجد عبدالله، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بـ189 هدفًا، يليه المهاجم، ناصر الشمراني، ثانيا بـ167 هدفًا، ونجم الأهلي السابق عمر السومة ثالثًا بـ144 هدفًا، ومهاجم الشباب الحالي، عبدالرزاق حمدالله، رابعًا بـ133 هدفًا. ويواصل المهاجم المغربي انتفاضته التهديفية مع فريقه الحالي الشباب، حيث سجل في الموسم الحالي 6 أهداف.
MENAFN09112024000089011017ID1108868887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.