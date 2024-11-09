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الساطي يهدد العقيد

11/9/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب مهاجم الشباب المغربي، عبدالرزاق حمدالله، من تحقيق رقم تاريخي قياسي، متمثلا في تجاوز أهداف لاعب الأهلي السابق، السوري عمر السومة، في تاريخ دوري المحترفين، إذ تفصل 12 هدفًا للمغربي في الموسم الحالي، في تربع الساطي على عرش أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا في الدوري، في وقت سجل نجم الشباب نفسه أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على أندية مختلفة، وذلك من خلال تسجيله في 25 ناديًا مختلفًا.
وبات النجم الشبابي، عبدالرزاق حمدالله، في المركز الرابع كأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ الدوري السعودي، حيث يتصدر الأسطورة الرياضية، ماجد عبدالله، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بـ189 هدفًا، يليه المهاجم، ناصر الشمراني، ثانيا بـ167 هدفًا، ونجم الأهلي السابق عمر السومة ثالثًا بـ144 هدفًا، ومهاجم الشباب الحالي، عبدالرزاق حمدالله، رابعًا بـ133 هدفًا. ويواصل المهاجم المغربي انتفاضته التهديفية مع فريقه الحالي الشباب، حيث سجل في الموسم الحالي 6 أهداف.

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