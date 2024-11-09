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خطوات عملية لتقليل توتر الأطفال

11/9/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. فهم أنواع التوتر
- إيجابي: يحفز الطفل على الأداء.
- سلبي: يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية.
2. مراقبة الحالة المزاجية
- قارن مستويات نشاط الطفل وانفتاحه مع ما كان عليه قبل أسبوع.
- علامات القلق: قلة الحديث، الانغلاق، التوتر الجسدي.
3. التواصل العاطفي
- شارك مشاعرك مع طفلك.
- أكد له أن مشاعره تهمك.
4. وضع خطة لحل المشكلات
- ناقش الحلول الممكنة مع الطفل.
- إذا كان صامتًا، ابق بجانبه لتشعره بالأمان.
5. طلب المساعدة المهنية
- لا تتردد في استشارة أخصائي نفسي عند الحاجة.
- الدعم المهني يمكن أن يكون له تأثير كبير.
6. تحويل التركيز
- ساعد الطفل في التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته.
- شجعه على تقييم إنجازاته والتعبير عن مشاعره.

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