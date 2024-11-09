خطوات عملية لتقليل توتر الأطفال

(MENAFN
- Al Watan)
1. فهم أنواع التوتر
- إيجابي: يحفز الطفل على الأداء.
- سلبي: يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية.
2. مراقبة الحالة المزاجية
- قارن مستويات نشاط الطفل وانفتاحه مع ما كان عليه قبل أسبوع.
- علامات القلق: قلة الحديث، الانغلاق، التوتر الجسدي.
3. التواصل العاطفي
- شارك مشاعرك مع طفلك.
- أكد له أن مشاعره تهمك.
4. وضع خطة لحل المشكلات
- ناقش الحلول الممكنة مع الطفل.
- إذا كان صامتًا، ابق بجانبه لتشعره بالأمان.
5. طلب المساعدة المهنية
- لا تتردد في استشارة أخصائي نفسي عند الحاجة.
- الدعم المهني يمكن أن يكون له تأثير كبير.
6. تحويل التركيز
- ساعد الطفل في التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته.
- شجعه على تقييم إنجازاته والتعبير عن مشاعره.
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