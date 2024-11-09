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ضفادع تشيرنوبل تتكيف مع الإشعاع

11/9/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة أن مستويات الإشعاع التي تعرضت لها الضفادع في منطقة تشيرنوبل لا تؤثر على العمر أو معدل الشيخوخة لديها، ولا حتى على هرمونات التوتر.
ولم تظهر أي اختلافات بين الضفادع التي تعيش في مناطق ذات مستويات إشعاع عالية وتلك التي تعيش في مناطق خالية من الإشعاع. كما لم يتم العثور على فروق في مستوى هرمون الكورتيكوستيرون، الذي يرتبط بالاستجابة للإجهاد، بناء على مستوى الإشعاع الذي تعرضت له هذه البرمائيات.
وكشفت نتائج الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Biology Letters، أن ((ضفدع الأشجار الشرقي)) (Hyla orientalis) يبدو أنه لم يتأثر بشكل كبير، إذ إن التعرض المزمن للإشعاع في البيئة المحيطة لم يؤثر على عمره أو مستوى التوتر أو الشيخوخة لديه.
وقال بابلو بوراكو، مؤلف الدراسة باحث ما بعد الدكتوراه في المركز البحثي الإسباني Estación Biológica de Doñana: ((أعتقد أن مستويات الإشعاع الموجودة حاليا في منطقة تشيرنوبل ليست كافية لإحداث ضرر ملحوظ للكائنات الحية في الحياة البرية. على الأقل في معظم مناطق تشيرنوبل. لست مندهشا من ذلك)).
وتابع: ((في غضون أسبوعين من العمل في بعض المناطق شديدة التلوث (ساعات عدة كل يوم) تراكم لدينا مستوى الإشعاع نفسه الذي يتعرض له المرء في زيارة واحدة لطبيب الأسنان، وذلك لأن أخطر النظائر المشعة التي تم إطلاقها في لحظة حادث تشيرنوبل لها عمر نصف قصير جدا، لذلك انخفضت مستويات الإشعاع بسرعة بعد أشهر عدة أو سنوات)).
ويستخدم مقياس ((عمر النصف)) لمادة نشيطة إشعاعيا في الإشارة إلى مقدار الوقت اللازم للكمية لتنخفض إلى نصف قيمتها التي تم قياسها في بداية الفترة الزمنية لتحلل إشعاعي.
ويقول المؤلفون إن النتائج تعزز دور منطقة تشيرنوبل المحظورة كملجأ للحياة البرية يجب الحفاظ عليه، خاصة أن التأثير الحالي للحادثة يبدو قابلا للإدارة بالنسبة للضفادع.
وأوضح بوراكو: ((حتى لو لوحظ انخفاض طفيف في متوسط ​​العمر في الحياة البرية، فقد تكون العواقب البيئية والتطورية منخفضة. لقد سمح غياب البشر بالتأكيد بزيادة هائلة في عدد الحيوانات البرية في تشيرنوبل الحالية)).

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