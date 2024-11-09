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تراكم النحاس يطور سرطان الخلايا الكلوية

11/9/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون من مركز جامعة سينسيناتي للسرطان، ونُشرت في مجلة Cancer Discovery، العلاقة بين تراكم النحاس في الخلايا السرطانية وتطور سرطان الخلايا الكلوية (ccRCC)، أكثر أنواع سرطان الكلى شيوعا.
يعد النحاس عنصرا أساسيا في الجسم، حيث يسهم في إنتاج الطاقة، ويساعد الإنسان على العيش في بيئة تحتوي على الأكسجين (يساعد في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة من خلال استخدام الأكسجين في التفاعلات الخلوية).
مع ذلك، وجدت الدراسة أن زيادة تراكم النحاس في خلايا السرطان يرتبط بشكل مباشر بتدهور حالة المرضى المصابين بسرطان الخلايا الكلوية.
نمو الورم
أوضحت الدكتورة ماريا سيزيك-كرزيسكا، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن تراكم النحاس في الأورام يمكن أن يسهم في نمو الورم وانتشاره. وبيّنت أن الخلايا السرطانية الكلوية تُراكم كميات أكبر من النحاس مع تقدم المرض، وتساعد هذه الكميات الزائدة في زيادة إنتاج إنزيمات تعزز من قدرة الخلايا السرطانية على توليد الطاقة ونمو الورم.
وأضافت د. ماريا: ((يحفز النحاس تغيرا في الحالة الأيضية للخلايا السرطانية، مما يعزز قدرتها على النمو والبقاء على قيد الحياة، خاصة مع وجود جزيئات الغلوتاثيون، التي تحمي هذه الخلايا من السموم الناتجة عن تراكم النحاس)).
النقاط الساخنة
باستخدام تقنيات التسلسل الجيني للحمض النووي الريبي الأحادي الخلية، اكتشف فريق البحث أن الأورام السرطانية تحتوي على مناطق غنية بالنحاس تعرف بـ((النقاط الساخنة)) الأيضية، وهي مناطق تنتج كميات كبيرة من الطاقة. وتقع هذه النقاط بالقرب من خلايا أخرى تُظهر خصائص تكاثرية حيوية تسهم في نمو الورم.
وعلى الرغم من التقدم الكبير في فهم دور النحاس في تطور سرطان الخلايا الكلوية، لا يزال الباحثون يسعون إلى معرفة السبب وراء تراكم النحاس في هذه الأورام في المقام الأول.
عوامل مساهمة
يعتقد الخبراء أن عوامل بيئية، مثل التعرض للتدخين أو دخان حرائق الغابات، قد تسهم في زيادة تراكم النحاس في الخلايا السرطانية. وأشارت سيزيك-كرزيسكا إلى أن الأبحاث المستقبلية ستسعى إلى تحديد النقاط الضعيفة في الخلايا السرطانية التي يمكن استهدافها بالعلاج. وقالت: ((نأمل أن تؤدي هذه المعرفة إلى تطوير علاجات مبتكرة تستهدف الخلايا الأيضية والخلايا التكاثرية في الورم)).
وأضاف الباحثون أن مستويات النحاس في عينات المرضى قد تستخدم كمؤشر حيوي للتنبؤ بشدة السرطان، أو لتحديد ما إذا كان من المرجح أن يعود المرض بعد الجراحة الأولية، وهذا الاكتشاف يمكن أن يساعد الأطباء في اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة.

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