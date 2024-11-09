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انسجام ثقافي عالمي

11/9/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ​​مبادرة ((انسجام عالمي)) هي إحدى مبادرات برنامج ((جودة الحياة)) ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة، ​​تسعى المبادرة إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين بمختلف جوانبها، بما في ذلك حياتهم المهنية، والعائلية، والاجتماعية، والترفيهية، ومساهماتهم في الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى قصص نجاحهم.​​ ​​كما تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي والانسجام بين الثقافات المختلفة والمجتمع السعودي.
لاقت هذه المبادرة تفاعلا كبيرًا في المجتمع السعودي وبين المقيمين، ورصد المراقبون آثارها الفورية التي لم تقتصر على المشاركة الثقافية فقط، بل انعكست على مشاعر المواطنين والمقيمين على حد سواء، مما يطرح تساؤلا عن إمكانية تطوير المبادرة لتشمل عددًا أكبر من الفعاليات، وفي مقدمتها الفعاليات الثقافية.
أعتقد أن تنظيم فعاليات من هذا القبيل تحتفي بالتراث الثقافي للشعوب، وتركز على الشعر والأدب والفلسفة والمسرح سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز التواصل الإنساني، ودعم التاريخ الفكري المشترك للبشرية.
تمتلك السعودية مقومات كبرى تؤهلها لتكون حاضنة ثقافية عالمية، فبالإضافة لانتشار الفعاليات الثقافية والمهرجانات الفنية يتميز المجتمع السعودي بانفتاحه على العالم، فهو في الأصل مجتمع متنوع الثقافات، فضلا عن تأثير السياحة والبعثات، ما شكل تجربة ثقافية واعية، إضافة إلى الاحتكاك الدائم بالثقافات الأخرى.
ولتعميم مبادرة ((انسجام عالمي)) على قطاع الثقافة، يمكن اتخاذ خطوات متعددة لتعزيز التفاهم الثقافي والتنوع داخل المجتمع عبر البرامج والمشروعات الثقافية، ومنها:
أولا.. إنشاء برامج ثقافية تعكس التنوع، وذلك بتنظيم مهرجانات ثقافية دولية تستضيف فرقًا وفنانين من مختلف البلدان، يتم فيها تقديم عروض مسرحية وفنية وموسيقية، وكذلك فعاليات الأدب والشعر متعددة الثقافات إذ يمكن تنظيم أمسيات أدبية وشعرية تجمع أصواتًا من مختلف الثقافات.
ثانيًا.. تشجيع التعاون الفني والثقافي الدولي بإقامة ورش عمل ومعارض مشتركة لاستعراض الأعمال الفنية المستوحاة من الثقافات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المؤسسات الثقافية عبر برامج تبادل بين المتاحف والمؤسسات الثقافية.
ثالثًا.. برامج تعليمية وتراثية للتعريف بالثقافات قد يكون ذلك بإطلاق برنامج حول ((ثقافات العالم)) في المدارس، ويمكن اعتماد برامج تعليمية لتعريف الطلاب بالثقافات المختلفة، عبر دروس التاريخ والفنون، أو من خلال فعاليات تُقام داخل المدارس وتعرف الطلاب بالعادات والتقاليد العالمية.
كما يمكن إقامة ورش تعلم الفنون التقليدية العالمية لتعريف الجمهور السعودي بمختلف الفنون التقليدية، مثل الفخار، الرسم، الحرف اليدوية.
رابعًا.. تشجيع الإنتاج الثقافي المشترك عن طريق إنتاج أفلام ومسلسلات متعددة الثقافات بما في ذلك الأفلام الوثائقية أو القصصية.
وكذلك الاهتمام بالترجمة الأدبية إذ يمكن تدشين مبادرة لترجمة الأعمال الأدبية العالمية إلى العربية، والعكس كذلك مما يؤدي لنشر الأدب السعودي عالميًا.
خامسًا.. إطلاق منصات رقمية ومتاحف تفاعلية بحيث تعرض القطع التراثية والفنون العالمية.
سادسًا.. تعزيز السياسات الثقافية الشاملة، وذلك بتطوير سياسات مرنة تدعم الثقافة المتنوعة، ومن ذلك إنشاء جوائز سنوية أو موسمية تكافئ التميز الثقافي المتنوع لتكريم المبدعين من مختلف الخلفيات الثقافية.
ختامًا.. إن تعميم مبادرة ((انسجام عالمي)) على قطاع الثقافة يعني تعزيز التفاهم والتواصل الثقافي، وبناء جسور قوية للتبادل المعرفي والفني. تسهم هذه المبادرات في خلق بيئة ثقافية غنية بالتنوع، تجعل المملكة مركزًا يحتضن مختلف الثقافات ويثري مجتمعه بتراث الشعوب وتجاربهم.

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