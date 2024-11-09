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الاحتكار في العولمة التقنية

11/9/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تسارع العولمة التقنية ظهرت شركات عملاقة تسيطر على أسواق واسعة، وتحقق أرباحًا هائلة عبر الاعتماد على التكنولوجيا، هذه الشركات غالبًا ما تكتسب قوة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ما يؤدي إلى حالة من الاحتكار في مجالات عديدة، خاصة في سوق البيانات والإعلانات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
نمت الشركات التقنية الكبرى بشكل غير مسبوق، بفضل الابتكار المستمر والتوسع السريع في الأسواق الجديدة، هذه الشركات استطاعت الاستحواذ على منافسيها الأصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، ما أدى إلى تركيز القوة في أيدي عدد قليل من الشركات.
استحواذ شركات كبرى على تطبيقات ومنصات تواصل اجتماعي شهيرة يعكس الرغبة في السيطرة على سوق المستخدمين، مما يقلل من الخيارات المتاحة للمستهلكين.
أحد أبرز أشكال الاحتكار في العولمة التقنية هو سيطرة هذه الشركات على البيانات، وذلك من خلال جمع وتحليل بيانات المستخدمين، تستطيع الشركات بناء نماذج سلوكية دقيقة توضح السلوكيات البشرية العامة والخاصة، ما يعطيها ميزة تنافسية على الشركات الأخرى، وعندئذ يصبح المستخدمون رهينة لهذا الاحتكار، حيث تتقلص خياراتهم في خصوصية البيانات، ويخضعون لتوجيهات هذه الشركات التي تحدد كيفية استهلاكهم للمحتوى والخدمات.
مع احتكار الشركات العملاقة لسوق الإعلانات الرقمية، شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة متزايدة في الوصول إلى جماهيرها المستهدفة، حيث تتحكم الشركات الكبرى في أسعار الإعلانات وفي خوارزميات عرضها، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المعلنين، هذه التكلفة المتزايدة تؤثر سلبًا في القدرة التنافسية للشركات الناشئة، وتجعل من الصعب عليها جذب العملاء أو توسيع نطاق أعمالها.
تؤدي حالة الاحتكار إلى تقليل الحافز للابتكار، عندما تسيطر شركة واحدة على قطاع معين، يصبح لديها ميل للتقليل من الإنفاق على البحث والتطوير، خاصة مع غياب المنافسة التي تدفعها للتجديد المستمر وفي هذا السياق، تقل فرص دخول شركات جديدة بأفكار إبداعية، ما يؤدي إلى تباطؤ في وتيرة الابتكار، وهذا ينعكس سلبًا على السوق والمستهلكين.
على الرغم من التحديات التي يطرحها هذا النوع من الاحتكار، يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم في وضع سياسات فعالة تحد من سيطرة هذه الشركات، من خلال تشجيع المنافسة، وإصدار قوانين تحمي حقوق المستهلكين والبيانات، ويظل الهدف الأساسي هو خلق بيئة تنافسية تعزز الابتكار، وتدعم الاقتصاد بشكل مستدام.

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