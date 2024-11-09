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رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/1

11/9/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) نعم... فالقراءة رحلة، وبتأمل أعمق فإنها وفق تجربتي الشخصية رحلة تشبه في تطورها، من كان يسافر على ظهور الدواب ثم فجأة سافر على مقاعد الطائرات، وسأحكي لكم رحلتي بشكل شخصي التي قد يتقاطع معي فيها كثير من جيلي ومن قبلهم.
كنت أقرأ ((رياض الصالحين)) وأنا صغير، فقراءته كانت أسهل علي من القرآن الكريم، فالرسم العثماني تاريخي أكثر منه إملائي، فكلمة ((الصلوة)) وكلمة ((الزكوة)) وغيرهما بالرسم العثماني كانتا تمثلان عقبة لطفل لم يتجاوز السادسة من العمر، والمعلم لا يرحم، ولهذا كنت أقرأ ((رياض الصالحين))، وعندما أدرك والدي عقبة القراءة في المصحف أشار علي بقراءة ((تفسير ابن كثير))، فشدتني كثير من الحكايات الواردة فيه، التي لم أكن أدرك الأبعاد التي تتضمنها كثرة (الإسرائيليات) آنذاك لصغر سني.
هل الأمر بهذه السهولة؟ لمحب القراءة وللمنافذ التي تهتم بها أسرتك وهي منافذ دينية في الغالب، فإن مواهبك في قراءة الكتب التراثية تصبح قوية، تكتشف ذلك عندما يفاجئك جيل جديد عائد من دراساته العليا يقرأ بلغتين (عربية، وإنجليزية) في عشرات الكتب الحديثة عربية وأجنبية، ثم يعترف لك بالإرهاق الشديد في قراءة كتب التراث، فتقول له: اقرأ الكتب التراثية السهلة كـ((البيان والتبيين)) للجاحظ أو جرب ((مقدمة ابن خلدون))، فيفجعك أنه يشكو من صعوبة مفرداتها وتراكيبها، فتكتشف أهمية التنشئة على الكتب التراثية، كي لا تتورط في عقل يقرأ كتب المستشرقين ثم ينقل لنا ما فيها من التماعات (الحضارة العربية) التي عجز عن اكتشافها بنفسه، واحتاج مستشرقاً (كوسيط) لاكتشافها؟!
هل هذا كاف للتكوين الثقافي الجيد؟ لا.... المران والدربة على الكتب التراثية منذ النشأة يجعلك تنفر من بعض الكتب الحديثة، فأحد المترجمين العرب ترجم كتب أحد أشهر المفكرين العرب الكاتبين باللغة الفرنسية، وعندما ترجم كتابه إلى العربية استخدم مصطلحات مثل أيديولوجيا، ابستمولوجيا، أنطولوجيا، فينومينولوجيا، فيلولوجي، ميثولوجي..... الخ ويضع بجوارها الكلمة نفسها بالحروف اللاتينية. وهنا أحكي قبل أكثر من عشرين عاماً، حيث تضطر إلى شراء معجم فلسفي لمراد وهبة مثلاً ثم تزيد معه قاموس أكسفورد، وقاموس المورد عربي إنجليزي، كي تستخدم قلم الرصاص في تعريف كل كلمة وعوالمها (المفاهيمية) مما يجعلك تدرك أحياناً أن بعض هذه المصطلحات هي (علوم مستقلة بذاتها) مما يفتح أمامك ما لم تتوقعه من سياقات فلسفية لم تسع لها بقدر ما سعت بها المعرفة إليك، ولقد بقي من آثارها على خريج كلية الشريعة مثلي، أنه يستخدم هذه الكلمات بين قوسين أثناء كتابته، ليس من باب الاستعراض الثقافي، بل هو في حقيقته ضرورة تداولية للحفاظ عليها داخل فضاء تفكيره، فأنا مثلاً لست محاضراً في الجامعة كي أحافظ على قاموسي الثقافي بالممارسة الشفاهية أمام الطلاب، ومجتمعي لا يتعاطى الأفكار بمثل هذا التفكيك والعمق (والتجريد)، فأضطر أن أضعها في المقال كحد أدنى من الممارسة تحفظ لي فضائي الكتابي بأفق ممتد بدلاً من ذبوله لأن البيئة لا تستوعب مثل هذه المصطلحات، خصوصاً أن الجهد المبذول في فهم كتب فلسفية حديثة قبل عشرين عاماً كان يقتضي الانتقال للمكتبة العامة بسبب التهميشات لبعض الأسماء والأعلام التي تحتاج معها إلى دائرة معارف لا تستطيع شراءها، إن كنت ترغب فهم المكتوب كما يجب.. وللحديث بقية.

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