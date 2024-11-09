70 ألف مشروع تحت معالجة العيوب

(MENAFN
- Al Watan)
تجاوزت المشروعات التي تم الوقوف عليها للتأكد من سلامتها من العيوب الخفية أكثر من 70 الف مشروعًا، إذ تم إجراء الاختبارات الإنشائية لها، ومعالجة العيوب المرصودة وذلك في إطار تطبيق التأمين ضد العيوب، فيما بلغ نسبة العيوب التي تم التعامل معها وتصحيحها 80%، وذلك في 5 مجالات تتعلق جميعها بالأعمال الإنشاء، وذلك بهدف استدراك العيوب في مراحلها الأولى ومعالجتها، بما يرفع جودة المشروعات وحماية الممتلكات.
أعمال التحسينات
جرى اختبار الضغط تحت الأساس لـ23.800 مبنى، وبلغت نسبة التحسين والمنع من الهبوط 75%، فيما تضمنت أعمال التحسينات على نظام العزل المائي للعوارض الخرسانية تنفيذ أعمال العزل في 21.800 مبنى، حيث تم حسين جودة الأعمال في 71% من المباني، كما شمل ذلك التحسينات على خزانات المياه وخزانات الصرف، وهو ما نتج عنه تغيير أماكن خزان المياه والصرف لأكثر من 25.900 مبنى، لتجنب تسرب المياه أسفل الاساسات، مما قد يتسبب في حدوث تسربات كبيرة، وقد تم في إطار ذلك تحسينها بعد تغيير أماكن الخزانات بنسبة بلغت 84%.
العزل المائي
في إطار التحسينات على نظام العزل المائي والمناطق الرطبة تم إجراء اختبارات المياه عليها، وكذلك على المناطق الرطبة، لتحسين جودة التشطيبات العازلة للمياه، وهو ما نتج عنه تسحينها بعد الاختبارات بنسبة بلغت 67% للمباني التي خضعت للاختبار، وعلى صعيد التحسينات على جودة الاعمال للأعمدة، فقد تم تحسين جودة عملها بعد فحص اعمدة المباني الانشائية بما يمنع من هبوطها بنسبة 23%، كما جرى القيام بأعمال التحسينات على جودة الأعمال للبلاطات، حيث تم تحسين جودة عملها بعد فحص مواقع المشريوعات الإنشائية، فيما بلغت نسبة المباني المشمولة من تلك التحسينات 18%.
جودة التنفيذ
تعد وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية إلزامية لإصدار رخصة البناء وتتضمن تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي وخلو الأعمال الإنشائية من العيوب الخفية التي تضعف المبنى، وتهدد استقراره مثل القصور في التصميم أو التنفيذ أو المواد المستخدمة، وتحافظ على أمن وسلامة المباني، فيما تهدف الوثيقة إلى رفع جودة المشروعات، وحماية الممتلكات، وتعزيز مبدأ الأمن والسلامة في الأعمال الإنشائية وضمان جودة التنفيذ خلال مراحل البناء، فيما تتم الرقابة على جملة من النقاط التي تحتمل العيوب الخفية، ومنها جودة أعمال الأعمدة ونظام العزل المائي للعوارض الخرسانية وجودة أعمال البلاط، ونظام العزل المائي للأسقف والمناطق الرطبة، وخزانات المياه وخزانات المياه وخزانات الصرف الصحي، والضغط تحت الأساس وتحت البلاطة على مستوى الأرض.
فوائد للتأمين الإلزامي على العيوب الخفية
- الحفاظ على الثروة العقارية.
- الرفع من جودة عمل المقاولين والمنفذين.
- حفاظ حقوق المالك من العيوب الخفية التي قد تظهر.
- التقليل من فرص نشوء العيوب الخفية.
- انتعاش سوق التأمين.
بنود تستثنيها الوثيقة
ـ تغير الظروف الجيولوجية.
ـ التحفظات الواردة في شهادة تأكيد السلامة.
ـ الحرائق والصواعق والانفجارات والزلازل والعواصف والأعاصير.
ـ موجات الضغط الناتجة من الطائرات ووسائل النقل الجوي.
ـ الحروب أو الأعمال العدائية أو الإرهابية الأخرى.
ـ التآكل.
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