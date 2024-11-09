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70 ألف مشروع تحت معالجة العيوب

11/9/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوزت المشروعات التي تم الوقوف عليها للتأكد من سلامتها من العيوب الخفية أكثر من 70 الف مشروعًا، إذ تم إجراء الاختبارات الإنشائية لها، ومعالجة العيوب المرصودة وذلك في إطار تطبيق التأمين ضد العيوب، فيما بلغ نسبة العيوب التي تم التعامل معها وتصحيحها 80%، وذلك في 5 مجالات تتعلق جميعها بالأعمال الإنشاء، وذلك بهدف استدراك العيوب في مراحلها الأولى ومعالجتها، بما يرفع جودة المشروعات وحماية الممتلكات.
أعمال التحسينات
جرى اختبار الضغط تحت الأساس لـ23.800 مبنى، وبلغت نسبة التحسين والمنع من الهبوط 75%، فيما تضمنت أعمال التحسينات على نظام العزل المائي للعوارض الخرسانية تنفيذ أعمال العزل في 21.800 مبنى، حيث تم حسين جودة الأعمال في 71% من المباني، كما شمل ذلك التحسينات على خزانات المياه وخزانات الصرف، وهو ما نتج عنه تغيير أماكن خزان المياه والصرف لأكثر من 25.900 مبنى، لتجنب تسرب المياه أسفل الاساسات، مما قد يتسبب في حدوث تسربات كبيرة، وقد تم في إطار ذلك تحسينها بعد تغيير أماكن الخزانات بنسبة بلغت 84%.
العزل المائي
في إطار التحسينات على نظام العزل المائي والمناطق الرطبة تم إجراء اختبارات المياه عليها، وكذلك على المناطق الرطبة، لتحسين جودة التشطيبات العازلة للمياه، وهو ما نتج عنه تسحينها بعد الاختبارات بنسبة بلغت 67% للمباني التي خضعت للاختبار، وعلى صعيد التحسينات على جودة الاعمال للأعمدة، فقد تم تحسين جودة عملها بعد فحص اعمدة المباني الانشائية بما يمنع من هبوطها بنسبة 23%، كما جرى القيام بأعمال التحسينات على جودة الأعمال للبلاطات، حيث تم تحسين جودة عملها بعد فحص مواقع المشريوعات الإنشائية، فيما بلغت نسبة المباني المشمولة من تلك التحسينات 18%.
جودة التنفيذ
تعد وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية إلزامية لإصدار رخصة البناء وتتضمن تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي وخلو الأعمال الإنشائية من العيوب الخفية التي تضعف المبنى، وتهدد استقراره مثل القصور في التصميم أو التنفيذ أو المواد المستخدمة، وتحافظ على أمن وسلامة المباني، فيما تهدف الوثيقة إلى رفع جودة المشروعات، وحماية الممتلكات، وتعزيز مبدأ الأمن والسلامة في الأعمال الإنشائية وضمان جودة التنفيذ خلال مراحل البناء، فيما تتم الرقابة على جملة من النقاط التي تحتمل العيوب الخفية، ومنها جودة أعمال الأعمدة ونظام العزل المائي للعوارض الخرسانية وجودة أعمال البلاط، ونظام العزل المائي للأسقف والمناطق الرطبة، وخزانات المياه وخزانات المياه وخزانات الصرف الصحي، والضغط تحت الأساس وتحت البلاطة على مستوى الأرض.
فوائد للتأمين الإلزامي على العيوب الخفية
- الحفاظ على الثروة العقارية.
- الرفع من جودة عمل المقاولين والمنفذين.
- حفاظ حقوق المالك من العيوب الخفية التي قد تظهر.
- التقليل من فرص نشوء العيوب الخفية.
- انتعاش سوق التأمين.
بنود تستثنيها الوثيقة
ـ تغير الظروف الجيولوجية.
ـ التحفظات الواردة في شهادة تأكيد السلامة.
ـ الحرائق والصواعق والانفجارات والزلازل والعواصف والأعاصير.
ـ موجات الضغط الناتجة من الطائرات ووسائل النقل الجوي.
ـ الحروب أو الأعمال العدائية أو الإرهابية الأخرى.
ـ التآكل.

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