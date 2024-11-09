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5 آلاف رياضي في بطولات شتاء جازان

11/9/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جازان شارة بدء 20 بطولة وفعالية رياضية التي تتزامن مع بدء الموسم الشتوي، في وقت يتنافس نحو 5 آلاف لاعب ولاعبة في 20 بطولة رياضية، والتي تعزز معها الحراك الرياضي، وإنعاش المنافسات الشتوية.
وتتمثل أبرز البطولات والفعاليات الرياضية في: بطولة المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة، ولعبة البادل، وملتقى وبطولة الفروسية، وكرة القدم والصالات للسيدات، وكأس شتاء جازان لكرة القدم، ولعبة السهام، وبطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو، وبطولتي كرة القدم والطائرة الشاطئيتين، وبطولة المملكة لألعاب القوى، وكمال الأجسام، وبطولة الخماسي الحديث، وملتقى ألعاب القوى، وكرة الطائرة الشاطئية الدولية، وبطولة المملكة للمكفوفين، إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الماسي لنادي التهامي.

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