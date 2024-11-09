5 آلاف رياضي في بطولات شتاء جازان

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت جازان شارة بدء 20 بطولة وفعالية رياضية
التي تتزامن مع بدء الموسم الشتوي، في وقت يتنافس نحو 5 آلاف لاعب
ولاعبة في 20 بطولة رياضية، والتي تعزز معها الحراك الرياضي، وإنعاش المنافسات الشتوية.
وتتمثل أبرز البطولات والفعاليات الرياضية في: بطولة المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة، ولعبة البادل، وملتقى وبطولة الفروسية، وكرة القدم والصالات للسيدات، وكأس شتاء جازان لكرة القدم، ولعبة السهام، وبطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو، وبطولتي كرة القدم
والطائرة الشاطئيتين، وبطولة المملكة لألعاب القوى، وكمال الأجسام، وبطولة الخماسي الحديث، وملتقى ألعاب القوى، وكرة الطائرة الشاطئية الدولية، وبطولة المملكة للمكفوفين، إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الماسي لنادي التهامي.
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