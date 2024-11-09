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أبها يحتاج العدالة لمواصلة المنافسة

11/9/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم اليوم منافسات الجولة الـ10 لدوري ((Yelo)) لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مباريات مهمة للغاية، فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يتقابل أبها (16 نقطة) والعدالة (11 نقطة)، في لقاء مهم للفريقين الباحثين عن الوجود في مراكز المنافسة على الصعود.
وفي الباحة وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، يتواجه العين (6 نقاط)، والجبلين (10 نقاط)، في مواجهة الطموح المختلف بالعين يأمل في الهروب من مراكز الهبوط، والجبلين يسعى للحاق بركب الفرق المتانفسة على الصعود.
وعلى ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية يلتقي الجبيل (10 نقاط)، والنجمة (13 نقطة)، في موقعة لا تقل أهمية عن سابقتيها، خصوصا وأن الفريقين يأملان في الوجود في مراكز المنافسة على الصعود.

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