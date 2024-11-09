أبها يحتاج العدالة لمواصلة المنافسة

(MENAFN
- Al Watan)
تختتم اليوم منافسات الجولة الـ10 لدوري ((Yelo)) لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مباريات
مهمة للغاية، فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يتقابل أبها (16 نقطة) والعدالة (11 نقطة)، في لقاء مهم للفريقين الباحثين عن الوجود في مراكز المنافسة على الصعود.
وفي الباحة وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، يتواجه العين (6 نقاط)، والجبلين (10 نقاط)، في مواجهة الطموح المختلف بالعين يأمل في الهروب من مراكز الهبوط، والجبلين يسعى للحاق بركب الفرق المتانفسة على الصعود.
وعلى ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية يلتقي الجبيل (10 نقاط)، والنجمة (13 نقطة)، في موقعة لا تقل أهمية عن سابقتيها، خصوصا وأن الفريقين يأملان في الوجود في مراكز المنافسة على الصعود.
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