العالمي يعيد ذكريات 2014

(MENAFN
- Al Watan)
عادلت انطلاقة النصر خلال الجولات الـ10 المنصرمة من دوري روشن السعودي، مشوار العالمي موسم 2014 الذي توج فيه باللقب، من خلال تجنبه الخسارة في أول 10 مباريات
متتالية، في وقت سجل العالمي انطلاقته الأفضل وتصاعد مستوياته في المواسم الثلاث الأخيرة، حيث لم يخسر أي مباراة
في الدوري
حتى الآن، مقابل خسارتين في الموسم الماضي، وخسارة وحيدة في موسم 2023.
10 تمريرات
أعادت 10 تمريرات متقنة قبل تسجيل الهدف الوحيد، الفريق النصراوي إلى سكة الانتصارات من جديد، إذ كشفت التمريرات تصاعد مستويات اللاعبين، وانسجامهم داخل الملعب، وانضباطهم التكتيكي، وترجمت التمريرات انتصار النصر بهدف وحيد من إمضاء نجم الفريق ساديو ماني، الذي ترجم مجهودات اللاعبين، ووصل معها إلى 40 مساهمة في كل المسابقات، حيث سجل 24 هدفاً، وصنع 16 هدفاً خلال 68 مباراة.
تصاعد
تصاعدت مستويات الفريق مع مدربه الإيطالي بيولي في الدوري، حيث حقق المدرب انتصاره الخامس، إلى جانب تعادلين اثنين أمام الخلود والهلال في الجولتين السابقتين، وحافظ النصر على مركزه الثالث في الدوري بـ22 نقطة، فاز في 6 مباريات، وتعادل 4، ولم يخسر أي مواجهة إلى الآن، وسجل لاعبو العالمي 21 هدفاً، مقابل استقبال 8 أهداف فقط.
MENAFN09112024000089011017ID1108868873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.