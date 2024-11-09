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العالمي يعيد ذكريات 2014

11/9/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) عادلت انطلاقة النصر خلال الجولات الـ10 المنصرمة من دوري روشن السعودي، مشوار العالمي موسم 2014 الذي توج فيه باللقب، من خلال تجنبه الخسارة في أول 10 مباريات متتالية، في وقت سجل العالمي انطلاقته الأفضل وتصاعد مستوياته في المواسم الثلاث الأخيرة، حيث لم يخسر أي مباراة في الدوري حتى الآن، مقابل خسارتين في الموسم الماضي، وخسارة وحيدة في موسم 2023.
10 تمريرات
أعادت 10 تمريرات متقنة قبل تسجيل الهدف الوحيد، الفريق النصراوي إلى سكة الانتصارات من جديد، إذ كشفت التمريرات تصاعد مستويات اللاعبين، وانسجامهم داخل الملعب، وانضباطهم التكتيكي، وترجمت التمريرات انتصار النصر بهدف وحيد من إمضاء نجم الفريق ساديو ماني، الذي ترجم مجهودات اللاعبين، ووصل معها إلى 40 مساهمة في كل المسابقات، حيث سجل 24 هدفاً، وصنع 16 هدفاً خلال 68 مباراة.
تصاعد
تصاعدت مستويات الفريق مع مدربه الإيطالي بيولي في الدوري، حيث حقق المدرب انتصاره الخامس، إلى جانب تعادلين اثنين أمام الخلود والهلال في الجولتين السابقتين، وحافظ النصر على مركزه الثالث في الدوري بـ22 نقطة، فاز في 6 مباريات، وتعادل 4، ولم يخسر أي مواجهة إلى الآن، وسجل لاعبو العالمي 21 هدفاً، مقابل استقبال 8 أهداف فقط.

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