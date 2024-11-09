13 إصابة تمنح العاشرة إثارة مختلفة

(MENAFN
- Al Watan)
في واحدة من أكثر جولات دوري روشن السعودي للمحترفين إثارة، ولكن هذه المرة لم تكن على مستوى النتائج، بل بكثرة الإصابات التي ضربت أبرز النجوم.
وفي ظل التدخلات العنيفة التي شهدتها ملاعب الدوري
روشن في الجولة العاشرة، اصطادت لعنة الإصابات 13 لاعبًا، منهم ثلاثي تسبب في صدمة لمدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، ونستعرض أبرز الإصابات التي تعرض لها نجوم الدوري في الجولة العاشرة.
ضربة أولى
تعرض مدافع الاتحاد العائد إلى قائمة الأخضر قبل الجولة، عبد الإله العمري، إلى إصابة قوية في مباراة
العميد أمام العروبة، في العضلة الضامة، ليقرر رينارد استبعاده من القائمة التي كان قد اختارها استعدادًا لمباراتي أستراليا وإندونيسيا، واستدعى مدافع التعاون عون السلولي عوضًا عنه.
أقوى الضربات
ضربت الإصابة لاعب الهلال ونجم الأخضر، سالم الدوسري، أثناء خوضه مباراة الزعيم أمام الاتفاق، وجاءت إصابة الدوسري، إثر تدخل من مشعل الصبياني لاعب الاتفاق، ليغادر على إثره ملعب المباراة ويتم استبداله بمحمد القحطاني، وبعد إصابة الدوسري، قرر رينارد، استبعاد اللاعب من قائمة مباراتي أستراليا وإندونيسيا.
ثالث الإصابات
تعرض لاعب الاتفاق، عبدالإله المالكي، لإصابة قوية خلال مباراة الاتفاق والهلال، وشارك المالكي في المباراة بشكل أساسي، قبل أن يغادر أرض الملعب لصالح زميله ألفارو ميدران متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها، وبنفس السيناريو استبعاده رينارد من قائمة الأخضر، في تصفيات كأس العالم 2026.
3 موجعة
غادر مدافع الأهلي، ريان حامد، على حمالة بعد تعرضه لإصابة قوية، قبل نهاية الشوط الأول خلال مواجهة الرائد، وشارك مريح ديميرال بدلا منه، في ظل مخاوف من تعرضه لقطع بالرباط الصليبي في الركبة.
وكان الرائد الخاسر الأكبر في المواجهة، حيث خسر النتيجة بالإضافة إلى الثنائي، عبدالله هزازي، والمغربي أيوب قاسمي، بداعي الإصابة، ليأتي بديلا عنهما يحيى سنبل، وخالد السبيعي.
تاليسكا وكوناتي
عكر مهاجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، فرحة فوز العالمي على الرياض بعدما تعرض للإصابة، ففي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، تعرض تاليسكا لإصابة عضلية، خرج على إثرها من المباراة، وحل سعد حقوي بدلا عنه.
شهدت مباراة الرياض والنصر تبديلا اضطراريًا في الدقيقة 14، بعد إصابة محمد كوناتي، وحلّ بدلا منه اللاعب محمد العقل.
ثنائي العروبة
تعرض ثنائي العروبة، محمد القرني، وعبدالملك الشمري، للإصابة في المباراة التي جمعته بالاتحاد، وخسرها الفريق بثنائية نظيفة.
وأجرى مدرب العروبة تبديلا اضطراريًا بخروج، محمد القرني الذي تعرض للإصابة في، وحل بدلا عنه الكرواتي كارلو موهار، كما تعرض عبدالملك الشمري، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وحل بدلا منه اللاعب، حامد المقاطي.
إصابات مؤلمة
خسر الخلود جهود أحد لاعبيه بسبب الإصابة أمام الشباب، والتي تعرض لها لاعبه عبدالله هوساوي، ليخرج على إثرها من المباراة، وحل بدلا عنه حسن الأسمري.
وتعرض ثنائي الفيحاء، نواف الحارثي، وأليخاندرو بوزويلو، للإصابة خلال مواجهة القادسية، وغادرا المواجهة وحل بديلين عنهما عبدالهادي الحراجين، وعلي الحسين.
-الجولة العاشرة شهدت إثارة مختلفة بكثرة الاصابات.
-الأخضر فقد 3 نجوم بسبب الإصابات.
-العمري والدوسري والمالكي تعرضوا لإصابات قوية.
-النصر خسر تاليسكا والرياض فقد كوناتي.
-3 إصابات مؤلمة شهدتها موقعة الأهلي والرائد.
-الفيحاء خسر نجميه ونتيجة مواجهته أمام الشباب.
-العروبة فقد لاعبين خلال موقعة الاتحاد.
MENAFN09112024000089011017ID1108868872