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13 إصابة تمنح العاشرة إثارة مختلفة

11/9/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) في واحدة من أكثر جولات دوري روشن السعودي للمحترفين إثارة، ولكن هذه المرة لم تكن على مستوى النتائج، بل بكثرة الإصابات التي ضربت أبرز النجوم.
وفي ظل التدخلات العنيفة التي شهدتها ملاعب الدوري روشن في الجولة العاشرة، اصطادت لعنة الإصابات 13 لاعبًا، منهم ثلاثي تسبب في صدمة لمدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، ونستعرض أبرز الإصابات التي تعرض لها نجوم الدوري في الجولة العاشرة.
ضربة أولى
تعرض مدافع الاتحاد العائد إلى قائمة الأخضر قبل الجولة، عبد الإله العمري، إلى إصابة قوية في مباراة العميد أمام العروبة، في العضلة الضامة، ليقرر رينارد استبعاده من القائمة التي كان قد اختارها استعدادًا لمباراتي أستراليا وإندونيسيا، واستدعى مدافع التعاون عون السلولي عوضًا عنه.
أقوى الضربات
ضربت الإصابة لاعب الهلال ونجم الأخضر، سالم الدوسري، أثناء خوضه مباراة الزعيم أمام الاتفاق، وجاءت إصابة الدوسري، إثر تدخل من مشعل الصبياني لاعب الاتفاق، ليغادر على إثره ملعب المباراة ويتم استبداله بمحمد القحطاني، وبعد إصابة الدوسري، قرر رينارد، استبعاد اللاعب من قائمة مباراتي أستراليا وإندونيسيا.
ثالث الإصابات
تعرض لاعب الاتفاق، عبدالإله المالكي، لإصابة قوية خلال مباراة الاتفاق والهلال، وشارك المالكي في المباراة بشكل أساسي، قبل أن يغادر أرض الملعب لصالح زميله ألفارو ميدران متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها، وبنفس السيناريو استبعاده رينارد من قائمة الأخضر، في تصفيات كأس العالم 2026.
3 موجعة
غادر مدافع الأهلي، ريان حامد، على حمالة بعد تعرضه لإصابة قوية، قبل نهاية الشوط الأول خلال مواجهة الرائد، وشارك مريح ديميرال بدلا منه، في ظل مخاوف من تعرضه لقطع بالرباط الصليبي في الركبة.
وكان الرائد الخاسر الأكبر في المواجهة، حيث خسر النتيجة بالإضافة إلى الثنائي، عبدالله هزازي، والمغربي أيوب قاسمي، بداعي الإصابة، ليأتي بديلا عنهما يحيى سنبل، وخالد السبيعي.
تاليسكا وكوناتي
عكر مهاجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، فرحة فوز العالمي على الرياض بعدما تعرض للإصابة، ففي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، تعرض تاليسكا لإصابة عضلية، خرج على إثرها من المباراة، وحل سعد حقوي بدلا عنه.
شهدت مباراة الرياض والنصر تبديلا اضطراريًا في الدقيقة 14، بعد إصابة محمد كوناتي، وحلّ بدلا منه اللاعب محمد العقل.
ثنائي العروبة
تعرض ثنائي العروبة، محمد القرني، وعبدالملك الشمري، للإصابة في المباراة التي جمعته بالاتحاد، وخسرها الفريق بثنائية نظيفة.
وأجرى مدرب العروبة تبديلا اضطراريًا بخروج، محمد القرني الذي تعرض للإصابة في، وحل بدلا عنه الكرواتي كارلو موهار، كما تعرض عبدالملك الشمري، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وحل بدلا منه اللاعب، حامد المقاطي.
إصابات مؤلمة
خسر الخلود جهود أحد لاعبيه بسبب الإصابة أمام الشباب، والتي تعرض لها لاعبه عبدالله هوساوي، ليخرج على إثرها من المباراة، وحل بدلا عنه حسن الأسمري.
وتعرض ثنائي الفيحاء، نواف الحارثي، وأليخاندرو بوزويلو، للإصابة خلال مواجهة القادسية، وغادرا المواجهة وحل بديلين عنهما عبدالهادي الحراجين، وعلي الحسين.
-الجولة العاشرة شهدت إثارة مختلفة بكثرة الاصابات.
-الأخضر فقد 3 نجوم بسبب الإصابات.
-العمري والدوسري والمالكي تعرضوا لإصابات قوية.
-النصر خسر تاليسكا والرياض فقد كوناتي.
-3 إصابات مؤلمة شهدتها موقعة الأهلي والرائد.
-الفيحاء خسر نجميه ونتيجة مواجهته أمام الشباب.
-العروبة فقد لاعبين خلال موقعة الاتحاد.

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