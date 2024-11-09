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الزعيم يواصل تحطيم رقمه التاريخي

11/9/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) عزز الهلال سلسلة تاريخية محلية بعد انتصاره على الاتفاق، أول من أمس، ليصل إلى المباراة الـ57 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، حيث حقق 51 انتصارًا وتعادل في 6 مباريات.
في حين كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها قائد الزعيم سالم الدوسري تعرضه لإصابة في مفصل القدم، ستبعده عن الملاعب مدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
سلسلة متتالية
عزز الهلال رقمه كصاحب أكبر عدد من المباريات المحلية المتتالية بلا خسارة في تاريخ الكرة السعودية.
وقد كسر الزعيم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم الأهلي (55 مباراة في الفترة بين 2014 و2016)، بعدما تعادل مع النصر في الجولة التاسعة للدوري.
وترجع آخر خسارة للهلال في مباراة محلية على يد العدالة صفر/2 في الـ23 من مايو 2023 في الجولة الـ28 لموسم 2023.
غياب طويل
كشف الهلال عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها قائده سالم الدوسري أمام الاتفاق، الذي خرج أمامه متأثرًا بإصابة قوية في الدقيقة 78 إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي الاتفاق.
وذكر الزعيم أن الفحوض الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته في مفصل القدم.
وبينما لم يحدد الزعيم مدة غياب قائده عن الملاعب، ذكرت مصادر أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
-الهلال حطم رقمه الذي سجله في الجولة التاسعة
-الأزرق مرشح لتحطيم رقمه في الجولة المقبلة
-الفحوص الطبية تؤكد إصابة الدوسري بمفصل القدم
-اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع
-57 مباراة محلية يصل إليها الزعيم بلا خسارة

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