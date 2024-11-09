الزعيم يواصل تحطيم رقمه التاريخي

(MENAFN
- Al Watan)
عزز الهلال سلسلة تاريخية محلية بعد انتصاره على الاتفاق، أول من أمس، ليصل إلى المباراة الـ57 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، حيث حقق 51 انتصارًا وتعادل في 6 مباريات.
في حين كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها قائد الزعيم سالم الدوسري تعرضه لإصابة في مفصل القدم، ستبعده عن الملاعب مدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
سلسلة متتالية
عزز الهلال رقمه كصاحب أكبر عدد من المباريات المحلية المتتالية بلا خسارة في تاريخ الكرة السعودية.
وقد كسر الزعيم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم الأهلي (55 مباراة
في الفترة بين 2014 و2016)، بعدما تعادل مع النصر في الجولة التاسعة للدوري.
وترجع آخر خسارة للهلال في مباراة محلية على يد العدالة صفر/2 في الـ23 من مايو 2023 في الجولة الـ28 لموسم 2023.
غياب طويل
كشف الهلال عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها قائده سالم الدوسري أمام الاتفاق، الذي خرج أمامه متأثرًا بإصابة قوية في الدقيقة 78 إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي الاتفاق.
وذكر الزعيم أن الفحوض الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته في مفصل القدم.
وبينما لم يحدد الزعيم مدة غياب قائده عن الملاعب، ذكرت مصادر أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
-الهلال حطم رقمه الذي سجله في الجولة التاسعة
-الأزرق مرشح لتحطيم رقمه في الجولة المقبلة
-الفحوص الطبية تؤكد إصابة الدوسري بمفصل القدم
-اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع
-57 مباراة محلية يصل إليها الزعيم بلا خسارة
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