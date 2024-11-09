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هل يرسم فوز ترمب خريطة جديدة للاقتصاد العالمي

11/9/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى الفوز الحاسم الذي حققه دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى جعل زعماء العالم يستعدون بالفعل للطريقة التي ستشكل بها إدارته المقبلة الاقتصاد العالمي.
ففي الصين، كثفت المصانع شحناتها قبل عطلة عيد الميلاد؛ وربما تحسبا لتفاقم التوترات التجارية. وتضررت الأسواق الناشئة بشدة مع ارتفاع قيمة الدولار وعائدات السندات الأمريكية. وفي الولايات المتحدة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي مقترحات ترمب ــ وخاصة فيما يتصل بالرسوم الجمركية ــ إلى تأجيج التضخم وخفض النمو.
التأثير على التضخم
وفي حديثه بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن إعادة انتخاب ترمب لن يكون لها ((أي تأثير)) على قرارات السياسة التي يتبناها البنك المركزي في الأمد القريب. كما خفض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض للمرة الثانية هذا العام.
خطط ترمب
ووعد الرئيس السابق والمقبل بتصعيد الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأمريكية وأكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين في التاريخ. كما يريد أن يكون له رأي في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن هذه المنصة تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في المستقبل.
ولقد أدى فوز ترمب المذهل والحاسم في الانتخابات إلى إعادة تسعير محمومة في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. وسوف يحتاج باول إلى طمأنة المستثمرين العالميين إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على إدارة تأثير ولاية ترمب الثانية - وخاصة إذا كانت مصحوبة باكتساح الجمهوريين للكونجرس - وهو ما يغير بالفعل التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية.
حرب محتملة
ومنحت الصين الحكومات المحلية المثقلة بالديون شريان حياة قدره 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار)، لكنها امتنعت عن إطلاق حوافز جديدة، مما يوفر مساحة للرد على حرب تجارية محتملة عندما يتولى ترمب منصبه العام المقبل.
وكشف مسؤولون صينيون عن تفاصيل برنامج لإعادة تمويل الديون المحلية ((المخفية)) على الميزانيات العمومية في مؤتمر صحفي عقد في بكين يوم الجمعة. وفي حين لم يعلن صناع السياسات عن تدابير لتحفيز الطلب المحلي بشكل مباشر، وعد وزير المالية لان فو آن، بسياسة مالية ((أكثر قوة)) في العام المقبل، وهو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة بعد تنصيب ترمب في يناير.
وارتفعت وتيرة نمو الصادرات الصينية، في أكتوبر، إلى أسرع وتيرة منذ يوليو 2022، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد قد تتعرض للخطر بسبب إعادة انتخاب ترمب وتهديداته بالرسوم الجمركية. وفي العام الماضي، شحنت الشركات الصينية بضائع بقيمة 500 مليار دولار إلى أمريكا، وهو ما يمثل 15% من قيمة إجمالي صادراتها.
وعندما بدأ ترمب حربه التجارية مع الصين لأول مرة في عام 2018، وجدت بكين نفسها في موقف دفاعي وغير متأكدة من كيفية الرد. هذه المرة، أصبح الرئيس شي جين بينج أكثر استعدادًا للقتال، حتى مع خسارته أكثر.
أوروبا
لقد أصبح مسار بنك إنجلترا نحو المزيد من التيسير معقدا بسبب ميزانية وزيرة الخزانة راشيل ريفز، في 30 أكتوبر الماضي، وانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة. وتخطط المملكة المتحدة الآن لإنفاق 70 مليار جنيه إسترليني (90.4 مليار دولار) سنويا، يتم تمويل نصفها تقريبا عن طريق الاقتراض. ويهدد ترمب بفرض رسوم جمركية أعلى في حرب تجارية عالمية جديدة.
واستعد المتعاملون لاحتمال زيادة مبيعات السندات في ألمانيا بعد إقالة أحد رموز المحافظين الماليين في الحكومة، ما دفع البعض في السوق إلى التفكير في إدارة جديدة قد تكون أكثر تسامحا مع ارتفاع الديون.
وانزلق ثلث ((سلة التسوق)) الرسمية في بريطانيا إلى الانكماش، ما أعطى بنك إنجلترا الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة. ووفقًا لتحليل ((بلومبرج)) لنحو 220 سلعة وخدمة تشكل مؤشر أسعار المستهلك، فإن حصة السلع الأرخص مقارنة بالعام السابق هي الأعلى منذ ربيع عام 2021، قبل أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار.
الأسواق الناشئة
ارتفع معدل التضخم في البرازيل إلى أعلى مستوياته في نطاق التحمل الذي حدده البنك المركزي، كما تسارع أكثر من المتوقع في تشيلي، حيث تسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في إثارة قلق صناع السياسات. كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في كلا البلدين، حيث يراهن المستثمرون على أن صناع السياسات سوف يتحولون إلى موقف أكثر تشددا.
ولا يزال هناك مجال للارتفاع في موجة ارتفاع الديون المتعثرة التي تقود المكاسب في صناديق العائد المرتفع في دول متنوعة مثل الأرجنتين وأوكرانيا، وفقا لصندوق التحوط الذي يتمتع بأحد أفضل الأداء في فئة الأصول.
بقية دول العالم
تعد فيتنام من أكثر دول العالم اعتمادًا على التجارة - حيث تمثل الصادرات حوالي 85% من اقتصادها والولايات المتحدة هي أكبر سوق لها. كان لدى فيتنام فائض يبلغ حوالي 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة العام الماضي، وهو رابع أكبر اختلال في التوازن مع الولايات المتحدة بعد الصين والمكسيك وكندا، وهو اختلال مستمر في النمو. في مرحلة ما، من المرجح أن يضع هذا فيتنام في مرمى بصر ترمب.
وإضافة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، خفض صناع السياسات في السويد وباكستان والتشيك وبيرو، وغيرها من الدول الأخرى أسعار الفائدة. وأبقت أستراليا وماليزيا وبولندا والنرويج وصربيا ورومانيا على أسعار الفائدة. وضاعف البنك المركزي البرازيلي وتيرة تشديد السياسة النقدية، وأوضح بشكل أكثر وضوحًا الحاجة إلى خفض الإنفاق للمساعدة في ترويض التضخم فوق المستهدف.
يخطط ترمب إلى:
- تصعيد الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأمريكية خاصة من الصين.
- رفع رسوم واردات الصين إلى 60% ومن 10 إلى 20% على بقية الدول.
- أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين في التاريخ.
- أن يكون له رأي في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- تمديد بعض بنود قانون الضرائب لعام 2017.
- تخفيضات إضافية في ضرائب الشركات.
- استثناءات ضريبية على الفوائد العقارية والضرائب المحلية.

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